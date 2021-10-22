Статистика коронавируса на 21 октября: 23785 новых случаев COVID-19, 5141 госпитализация
Зафиксировано рекордное количество летальных случаев от коронавирусной инфекции — за минувший день от COVID-19 скончались 614 человек.
В Украине за сутки зафиксировано наибольшее количество суточных заражений за все время пандемии — 23785 новых случаев инфицирования COVID-19. Утреннюю статистику публикует пресс-служба Минздрава.
Среди зараженных — 1800 детей и 391 медицинский работник. В Минздраве отмечают, что с COVID-19 и подозрением на заражение госпитализировали 5141 человек.
Жертвами коронавирусной инфекции стали 614 человек — новый рекорд смертности от COVID-19 в Украине с начала пандемии.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 23785 человек;
- выздоровело — 8530 человек;
- летальные случаи — 614;
- госпитализировано — 5141.
Статистика госпитализаций за неделю:
- 15 октября — 2859;
- 16 октября — 4747;
- 17 октября — 3127;
- 18 октября — 2852;
- 19 октября — 5468;
- 20 октября — 4892;
- 21 октября — 5141.
За минувший день медицинские работники сделали 134329 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:
- методом ПЦР — 72999;
- методом ИФА — 15546;
- экспресс-тесты на антиген — 45784.
Как сообщают в Минздраве, лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Львовская, Днепропетровская и Одесская области:
- Львовская область — 1647 случаев;
- Днепропетровская область — 1641 случай;
- Одесская область — 1484 случая;
- Запорожская область — 1391 случай;
- Киев — 1323 случая.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2725385 человек;
- выздоровело — 2361365 человек;
- летальные случаи — 63 003;
- сделано ПЦР-тестов — 13 854 545.
Помимо этого, как сообщает пресс-служба Минздрава, в течение минувших суток сделали рекордное количество прививок — 269666. Одну дозу вакцины от COVID-19 получили 184107 человек, полностью иммунизированы — 85559.
Ранее Фокус сообщал, что украинцы в 2022 году пройдут повторный курс вакцинации. По словам главного санврача Игоря Кузина, Минздрав не рассматривает использование бустерной дозы вакцины от COVID-19 и речь идет исключительно про ревакцинацию.
Также Фокус рассказывал, что на вокзалах Украины открылись пункты вакцинации и центры тестирования после того, как вступили в силу новые правила проезда с 21 октября.