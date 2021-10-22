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Статистика коронавируса на 21 октября: 23785 новых случаев COVID-19, 5141 госпитализация

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В Украине установлен рекорд по смертности от COVID-19
Фото: UNICEF | Коронавирус в Украине

Зафиксировано рекордное количество летальных случаев от коронавирусной инфекции — за минувший день от COVID-19 скончались 614 человек.

В Украине за сутки зафиксировано наибольшее количество суточных заражений за все время пандемии — 23785 новых случаев инфицирования COVID-19. Утреннюю статистику публикует пресс-служба Минздрава.

Среди зараженных — 1800 детей и 391 медицинский работник. В Минздраве отмечают, что с COVID-19 и подозрением на заражение госпитализировали 5141 человек.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 614 человек — новый рекорд смертности от COVID-19 в Украине с начала пандемии.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 23785 человек;
  • выздоровело — 8530 человек;
  • летальные случаи — 614;
  • госпитализировано — 5141.

Статистика госпитализаций за неделю:

  • 15 октября — 2859;
  • 16 октября — 4747;
  • 17 октября — 3127;
  • 18 октября — 2852;
  • 19 октября — 5468;
  • 20 октября — 4892;
  • 21 октября — 5141.

За минувший день медицинские работники сделали 134329 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

  • методом ПЦР — 72999;
  • методом ИФА — 15546;
  • экспресс-тесты на антиген — 45784.

Как сообщают в Минздраве, лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Львовская, Днепропетровская и Одесская области:

  • Львовская область — 1647 случаев;
  • Днепропетровская область — 1641 случай;
  • Одесская область — 1484 случая;
  • Запорожская область — 1391 случай;
  • Киев — 1323 случая.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2725385 человек;
  • выздоровело — 2361365 человек;
  • летальные случаи — 63 003;
  • сделано ПЦР-тестов — 13 854 545.

Помимо этого, как сообщает пресс-служба Минздрава, в течение минувших суток сделали рекордное количество прививок — 269666. Одну дозу вакцины от COVID-19 получили 184107 человек, полностью иммунизированы — 85559.

В Украине установлен рекорд по смертности от COVID-19
Статистика коронавируса за 22 октября
Фото: МОЗ

Ранее Фокус сообщал, что украинцы в 2022 году пройдут повторный курс вакцинации. По словам главного санврача Игоря Кузина, Минздрав не рассматривает использование бустерной дозы вакцины от COVID-19 и речь идет исключительно про ревакцинацию.

Также Фокус рассказывал, что на вокзалах Украины открылись пункты вакцинации и центры тестирования после того, как вступили в силу новые правила проезда с 21 октября.