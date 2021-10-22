Статистика коронавируса на 21 октября: 23785 новых случаев COVID-19, 5141 госпитализация

Зафиксировано рекордное количество летальных случаев от коронавирусной инфекции — за минувший день от COVID-19 скончались 614 человек.

В Украине за сутки зафиксировано наибольшее количество суточных заражений за все время пандемии — 23785 новых случаев инфицирования COVID-19. Утреннюю статистику публикует пресс-служба Минздрава.

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Среди зараженных — 1800 детей и 391 медицинский работник. В Минздраве отмечают, что с COVID-19 и подозрением на заражение госпитализировали 5141 человек.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 614 человек — новый рекорд смертности от COVID-19 в Украине с начала пандемии.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 23785 человек;

выздоровело — 8530 человек;

летальные случаи — 614;

госпитализировано — 5141.

Статистика госпитализаций за неделю:

15 октября — 2859;

16 октября — 4747;

17 октября — 3127;

18 октября — 2852;

19 октября — 5468;

20 октября — 4892;

21 октября — 5141.

За минувший день медицинские работники сделали 134329 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 72999;

методом ИФА — 15546;

экспресс-тесты на антиген — 45784.

Как сообщают в Минздраве, лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Львовская, Днепропетровская и Одесская области:

Львовская область — 1647 случаев;

Днепропетровская область — 1641 случай;

Одесская область — 1484 случая;

Запорожская область — 1391 случай;

Киев — 1323 случая.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2725385 человек;

выздоровело — 2361365 человек;

летальные случаи — 63 003;

сделано ПЦР-тестов — 13 854 545.

Помимо этого, как сообщает пресс-служба Минздрава, в течение минувших суток сделали рекордное количество прививок — 269666. Одну дозу вакцины от COVID-19 получили 184107 человек, полностью иммунизированы — 85559.

[ + – ] Статистика коронавируса за 22 октября Фото: МОЗ

Ранее Фокус сообщал, что украинцы в 2022 году пройдут повторный курс вакцинации. По словам главного санврача Игоря Кузина, Минздрав не рассматривает использование бустерной дозы вакцины от COVID-19 и речь идет исключительно про ревакцинацию.

Также Фокус рассказывал, что на вокзалах Украины открылись пункты вакцинации и центры тестирования после того, как вступили в силу новые правила проезда с 21 октября.