"Укрзализныця" открыла на вокзалах прививочные пункты и центры тестирования на COVID-19 (фото)

Экспресс-тест на коронавирусную инфекцию за 350 гривен могут сделать пассажиры, имеющие билет на поезд.

"Укрзализныця" объявила об открытии пунктов вакцинации и тестирования на коронавирусную инфекцию на нескольких вокзалах Украины. Об этом информирует пресс-служба компании.

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Прививочные пункты и центры тестирования на COVID-19 открылись после того, как вступили в силу новые правила проезда с 21 октября.

В "Укрзализныце" сообщили, что пункты тестирования населения с 21 октября работают на 10 крупных железнодорожных вокзалах:

Киев;

Одесса;

Львов;

Харьков;

Днепр;

Запорожье;

Мукачево;

Кривой Рог;

Винница;

Полтава (станция Полтава-Киевская).

Каждый пассажир, имеющий билет на поезд "Укрзализныци", может сделать экспресс-тест на COVID-19 за 350 гривен.

Помимо этого, сразу на пяти вокзалах Украины открылись бесплатные прививочные пункты:

Киев;

Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр.

[ + – ] Центр тестирования на COVID-19 на вокзале [ + – ] Центр тестирования на COVID-19 на вокзале [ + – ] Центр тестирования на COVID-19 на вокзале [ + – ] Центр тестирования на COVID-19 на вокзале [ + – ] Центр тестирования на COVID-19 на вокзале Фото: Укрзализныця [ + – ] Центр тестирования на COVID-19 на вокзале

На украинских железнодорожных вокзалах заработали пункты вакцинации и центры тестирования на COVID-19 после того, как вступили в силу новые правила проезда с 21 октября. Украинцам, которые желают воспользоваться межобластным транспортом, необходимо предъявлять COVID-сертификаты о полном курсе иммунизации или негативный тест на коронавирусную инфекцию. Новые правила проезда с 21 октября не касаются несовершеннолетних пассажиров.

Также Фокус сообщал, что в Украине не планируют вводить общенациональный локдаун. Украинцы, по словам Дениса Шмыгаля, могут предотвратить введение локдауна, если массово начнут вакцинироваться от COVID-19.