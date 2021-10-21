"Укрзализныця" открыла на вокзалах прививочные пункты и центры тестирования на COVID-19 (фото)
Экспресс-тест на коронавирусную инфекцию за 350 гривен могут сделать пассажиры, имеющие билет на поезд.
"Укрзализныця" объявила об открытии пунктов вакцинации и тестирования на коронавирусную инфекцию на нескольких вокзалах Украины. Об этом информирует пресс-служба компании.
Прививочные пункты и центры тестирования на COVID-19 открылись после того, как вступили в силу новые правила проезда с 21 октября.
В "Укрзализныце" сообщили, что пункты тестирования населения с 21 октября работают на 10 крупных железнодорожных вокзалах:
- Киев;
- Одесса;
- Львов;
- Харьков;
- Днепр;
- Запорожье;
- Мукачево;
- Кривой Рог;
- Винница;
- Полтава (станция Полтава-Киевская).
Каждый пассажир, имеющий билет на поезд "Укрзализныци", может сделать экспресс-тест на COVID-19 за 350 гривен.
Помимо этого, сразу на пяти вокзалах Украины открылись бесплатные прививочные пункты:
- Киев;
- Львов;
- Харьков;
- Одесса;
- Днепр.
На украинских железнодорожных вокзалах заработали пункты вакцинации и центры тестирования на COVID-19 после того, как вступили в силу новые правила проезда с 21 октября. Украинцам, которые желают воспользоваться межобластным транспортом, необходимо предъявлять COVID-сертификаты о полном курсе иммунизации или негативный тест на коронавирусную инфекцию. Новые правила проезда с 21 октября не касаются несовершеннолетних пассажиров.
Также Фокус сообщал, что в Украине не планируют вводить общенациональный локдаун. Украинцы, по словам Дениса Шмыгаля, могут предотвратить введение локдауна, если массово начнут вакцинироваться от COVID-19.