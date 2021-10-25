Статистика коронавірусу на 25 жовтня: 14 634 нові випадки COVID-19, 3 912 госпіталізацій

У порівнянні з минулими вихідними кількість госпіталізацій зросла з 2 825 осіб 18 жовтня до 3 912 осіб 24 жовтня.

В Україні за минулу добу зафіксовано 14 634 нові випадки інфікування COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі МОЗ.

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Серед тих, хто заразився коронавірусною хворобою, 999 дітей і 173 медичні працівники. Повідомляється, що всього госпіталізовано 3 912 осіб. За добу від COVID-19 померло 330 осіб.

За минулу добу в Україні:

захворіло — 14 634 людини

видужали — 4 598 осіб

летальних випадків — 330

госпіталізовано — 3 912 осіб

Статистика госпіталізацій за тиждень:

18 жовтня — 2852;

19 жовтня — 5468;

20 жовтня — 4892;

21 жовтня — 5141;

22 жовтня — 5141

23 жовтня — 5924;

24 жовтня — 3912.

За минулий день було проведено 68 569 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 34540

методом ІФА — 6487

експрес-тести на антиген — 27542

Як повідомляють у МОЗ, лідерами серед регіонів за новими випадками зараження COVID-19 стали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області:

Харківська — 1687

Одеська — 1262

Дніпропетровська — 1065

Житомирська — 1042

Запорізька — 1037

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 784 039 осіб;

видужали — 2 380 374 особи;

летальні випадки — 64 202;

зроблено ПЛР-тестів — 14 021 250.

Також за минулу добу зроблено 101 331 щеплення від COVID-19. Із цієї кількості 75 240 осіб отримали першу дозу, а 26 091 завершили вакцинацію.

[ + – ] Коронавірус в Україні на 25 жовтня Фото: прес-служба МОЗ

Нагадаємо, з 25 жовтня в Міносвіти закликають перейти ЗВО на дистанційну освіту через погіршення ситуації з коронавірусом.

Також у Києві можуть посилити карантин уже з 27 жовтня. Про це заявив глава Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.