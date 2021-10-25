Статистика коронавірусу на 25 жовтня: 14 634 нові випадки COVID-19, 3 912 госпіталізацій
У порівнянні з минулими вихідними кількість госпіталізацій зросла з 2 825 осіб 18 жовтня до 3 912 осіб 24 жовтня.
В Україні за минулу добу зафіксовано 14 634 нові випадки інфікування COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі МОЗ.
Серед тих, хто заразився коронавірусною хворобою, 999 дітей і 173 медичні працівники. Повідомляється, що всього госпіталізовано 3 912 осіб. За добу від COVID-19 померло 330 осіб.
За минулу добу в Україні:
- захворіло — 14 634 людини
- видужали — 4 598 осіб
- летальних випадків — 330
- госпіталізовано — 3 912 осіб
Статистика госпіталізацій за тиждень:
- 18 жовтня — 2852;
- 19 жовтня — 5468;
- 20 жовтня — 4892;
- 21 жовтня — 5141;
- 22 жовтня — 5141
- 23 жовтня — 5924;
- 24 жовтня — 3912.
За минулий день було проведено 68 569 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:
методом ПЛР — 34540
методом ІФА — 6487
експрес-тести на антиген — 27542
Як повідомляють у МОЗ, лідерами серед регіонів за новими випадками зараження COVID-19 стали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області:
- Харківська — 1687
- Одеська — 1262
- Дніпропетровська — 1065
- Житомирська — 1042
- Запорізька — 1037
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2 784 039 осіб;
- видужали — 2 380 374 особи;
- летальні випадки — 64 202;
- зроблено ПЛР-тестів — 14 021 250.
Також за минулу добу зроблено 101 331 щеплення від COVID-19. Із цієї кількості 75 240 осіб отримали першу дозу, а 26 091 завершили вакцинацію.
Нагадаємо, з 25 жовтня в Міносвіти закликають перейти ЗВО на дистанційну освіту через погіршення ситуації з коронавірусом.
Також у Києві можуть посилити карантин уже з 27 жовтня. Про це заявив глава Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.