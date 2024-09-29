Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Викликали військовий літак: чоловік вижив після нападу акули (фото)

Фото: IFLScience

Хижак підстерігав 20-річного Ангуса Кокотта біля острова Мангарева. Хлопцеві пощастило, що під час виходу в плавання він узяв ніж для різки дайвінгових тросів.

Related video

Постраждалому від нападу акули 20-річному Ангусу Кокотту дивом вдалося врятуватися: 2,5-метровий хижак з'явився буквально з нізвідки і схопив його за руку. Інцидент стався біля острова Мангарева у Французькій Полінезії, пише британський таблоїд Daily Star.

Вода була мілкою, але це не завадило сірій рифовій акулі напасти. Кокотт не розгубився: швидко дістав ніж для різання дайвінгових тросів і вдарив акулу в зябра. Риба відпустила його, але зуби застрягли в руці хлопця і завдали травм.

Ангус Кокотт зробив собі на пам'ять сережки із зубів акули Fullscreen
Ангус Кокотт зробив собі на пам'ять сережки із зубів акули

Довелося терміново викликати військовий літак, щоб доставити Кокотта в найближчу лікарню. Складна операція тривала шість годин: гострі зуби акули перерізали два головні нерви і кілька сухожиль.

Лікарі зробили пересадку шкіри та нервів, а з травмованої кінцівки дістали фрагменти зубів. Хлопець досі проходить фізіотерапію та лікування нервів, але каже, що з нетерпінням чекає можливості повернутися в океан.

Кокотта сприймає напад хижака "визначальним досвідом" у житті і навіть зробив собі на пам'ять сережки із зубів акули.

"Коли акула вкусила мене, не було часу на паніку. У таких ситуаціях виробляється стільки адреналіну, що просто потрібно діяти. Спочатку я відчував сильний біль і справді думав, що втрачу руку. Я думаю, що зайшов на її територію, не можна все ж таки в цьому звинувачувати тварину", — описує він свої переживання.

Фокус раніше писав, що акули є довгожителями й існують понад 400 млн років. Хижаки змогли вижити в періоди масових вимирань тварин.

Нагадаємо, 14-річний Блейн Браун із Західної Вірджинії також пережив напад акули. Морський хижак вкусив його за щиколотку, лікарі зробили операцію з відновлення кількох сухожиль на гомілці.