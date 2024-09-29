Викликали військовий літак: чоловік вижив після нападу акули (фото)

Хижак підстерігав 20-річного Ангуса Кокотта біля острова Мангарева. Хлопцеві пощастило, що під час виходу в плавання він узяв ніж для різки дайвінгових тросів.

Related video

Постраждалому від нападу акули 20-річному Ангусу Кокотту дивом вдалося врятуватися: 2,5-метровий хижак з'явився буквально з нізвідки і схопив його за руку. Інцидент стався біля острова Мангарева у Французькій Полінезії, пише британський таблоїд Daily Star.

Вода була мілкою, але це не завадило сірій рифовій акулі напасти. Кокотт не розгубився: швидко дістав ніж для різання дайвінгових тросів і вдарив акулу в зябра. Риба відпустила його, але зуби застрягли в руці хлопця і завдали травм.

Ангус Кокотт зробив собі на пам'ять сережки із зубів акули

Довелося терміново викликати військовий літак, щоб доставити Кокотта в найближчу лікарню. Складна операція тривала шість годин: гострі зуби акули перерізали два головні нерви і кілька сухожиль.

Лікарі зробили пересадку шкіри та нервів, а з травмованої кінцівки дістали фрагменти зубів. Хлопець досі проходить фізіотерапію та лікування нервів, але каже, що з нетерпінням чекає можливості повернутися в океан.

Кокотта сприймає напад хижака "визначальним досвідом" у житті і навіть зробив собі на пам'ять сережки із зубів акули.

"Коли акула вкусила мене, не було часу на паніку. У таких ситуаціях виробляється стільки адреналіну, що просто потрібно діяти. Спочатку я відчував сильний біль і справді думав, що втрачу руку. Я думаю, що зайшов на її територію, не можна все ж таки в цьому звинувачувати тварину", — описує він свої переживання.

Фокус раніше писав, що акули є довгожителями й існують понад 400 млн років. Хижаки змогли вижити в періоди масових вимирань тварин.

Нагадаємо, 14-річний Блейн Браун із Західної Вірджинії також пережив напад акули. Морський хижак вкусив його за щиколотку, лікарі зробили операцію з відновлення кількох сухожиль на гомілці.