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Мир

Вызывали военный самолет: мужчина выжил после нападения акулы (фото)

Фото: IFLScience

Хищник подстерегал 20-летнего Ангуса Кокотта у острова Мангарева. Парню повезло, что при выходе в плаванье он взял нож для резки дайвинговых тросов.

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Пострадавшему от нападения акулы 20-летнему Ангусу Кокотту чудом удалось спастись: 2,5-метровый хищник появился буквально из ниоткуда и схватил его за руку. Инцидент произошел у острова Мангарева во Французской Полинезии, пишет британский таблоид Daily Star.

Вода была мелкой, но это не помешало серой рифовой акуле напасть. Кокотт не растерялся: быстро достал нож для резки дайвинговых тросов и ударил акулу в жабры. Рыба отпустила его, но зубы застряли в руке парня и нанесли увечья.

Ангус Кокотт сделал себе на память серьги из зубов акулы Fullscreen
Ангус Кокотт сделал себе на память серьги из зубов акулы

Пришлось срочно вызывать военный самолет, чтобы доставить Кокотта в ближайшую больницу. Сложная операция заняла шесть часов: острые зубы акулы перерезали два главных нерва и несколько сухожилий.

Врачи сделали пересадку кожи и нервов, а из травмированной конечности достали фрагменты зубов. Парень до сих пор проходит физиотерапию и лечение нервов, но говорит, что с нетерпением ждет возможности вернуться в океан.

Кокотта воспринимает нападение хищника "определяющим опытом" в жизни и даже сделал себе на память серьги из зубов акулы.

"Когда акула укусила меня, не было времени на панику. В таких ситуациях вырабатывается столько адреналина, что просто нужно действовать. Сначала я чувствовал сильную боль и действительно думал, что потеряю руку. Я думаю, что зашел на ее территорию, нельзя все же в этом винить животное", — описывает он свои переживания.

Фокус ранее писал, что акулы являются долгожителями и существуют более 400 млн лет. Хищники смогли выжить в периоды массовых вымираний животных.

Напомним, 14-летний Блейн Браун из Западной Вирджинии также пережил нападение акулы. Морской хищник укусил его за лодыжку, врачи сделали операцию по восстановлению нескольких сухожилий на голени.