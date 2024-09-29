Вызывали военный самолет: мужчина выжил после нападения акулы (фото)

Хищник подстерегал 20-летнего Ангуса Кокотта у острова Мангарева. Парню повезло, что при выходе в плаванье он взял нож для резки дайвинговых тросов.

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Пострадавшему от нападения акулы 20-летнему Ангусу Кокотту чудом удалось спастись: 2,5-метровый хищник появился буквально из ниоткуда и схватил его за руку. Инцидент произошел у острова Мангарева во Французской Полинезии, пишет британский таблоид Daily Star.

Вода была мелкой, но это не помешало серой рифовой акуле напасть. Кокотт не растерялся: быстро достал нож для резки дайвинговых тросов и ударил акулу в жабры. Рыба отпустила его, но зубы застряли в руке парня и нанесли увечья.

Ангус Кокотт сделал себе на память серьги из зубов акулы

Пришлось срочно вызывать военный самолет, чтобы доставить Кокотта в ближайшую больницу. Сложная операция заняла шесть часов: острые зубы акулы перерезали два главных нерва и несколько сухожилий.

Врачи сделали пересадку кожи и нервов, а из травмированной конечности достали фрагменты зубов. Парень до сих пор проходит физиотерапию и лечение нервов, но говорит, что с нетерпением ждет возможности вернуться в океан.

Кокотта воспринимает нападение хищника "определяющим опытом" в жизни и даже сделал себе на память серьги из зубов акулы.

"Когда акула укусила меня, не было времени на панику. В таких ситуациях вырабатывается столько адреналина, что просто нужно действовать. Сначала я чувствовал сильную боль и действительно думал, что потеряю руку. Я думаю, что зашел на ее территорию, нельзя все же в этом винить животное", — описывает он свои переживания.

Фокус ранее писал, что акулы являются долгожителями и существуют более 400 млн лет. Хищники смогли выжить в периоды массовых вымираний животных.

Напомним, 14-летний Блейн Браун из Западной Вирджинии также пережил нападение акулы. Морской хищник укусил его за лодыжку, врачи сделали операцию по восстановлению нескольких сухожилий на голени.