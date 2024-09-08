Непобедимые существа: эти животные смогли пережить 5 массовых вымираний на Земле (фото)

Всего четыре вида животных на нашей планете смогли выжить в течение сотен миллионов лет и существуют до сих пор.

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За последние 500 млн лет на Земле произошло как минимум 5 известных массовых вымираний животных. Эти события привели к масштабным изменениям на нашей планете, если речь идет о существующей на ней жизни. Некоторые виды животных несмотря ни на что смогли пережить эти вымирания и до сих обитают на Земле. Они них изданию Forbes рассказал биолог Скотт Трэверс из Ратгерского университета, США.

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На нашей планете за последние 500 млн лет произошло 5 массовых вымираний живых существ.

Ордовикско-силурийское вымирание произошло примерно 443 млн лет назад. Это одно из самых ранних известных массовых вымираний, которое, как считается, было вызвано в первую очередь коротким, но интенсивным ледниковым периодом. Он привел к падению уровня моря и разрушению морской среды обитания живых существ. Потеря среды обитания и похолодание привели к вымиранию примерно 85% морских видов.

Девонское вымирание произошло примерно 375 млн лет назад. Это было не единичное событие, а серия вымираний, растянувшихся на несколько миллионов лет. В это случае исчезла в основном морская жизнь, включая ранних позвоночных животных. Среди причин вымирания называют высокую вулканическую активность, глобальное похолодание и распространение растений.

Пермское вымирание произошло примерно 252 млн лет назад. Массовое вымирание в конце пермского периода является самым масштабным вымиранием в истории Земли. В результате этого события исчезло примерно 96% морских видов и 70% наземных видов. Считается, что сильные извержения вулканов привели к выбросу огромного количества парниковых газов, что привело к глобальному потеплению и окислению океана.

Триасово-юрское вымирание произошло примерно 201 млн лет назад. Тогда вымерло около 50% морских видов и многие наземные позвоночные. Среди причин вымирания называют вулканическую активность, связанную с распадом суперконтинента Пангея, что привело к климатическим изменениям, окислению океана и нарушению углеродного цикла.

Мел-палеогеновое вымирание произошло примерно 66 млн лет назад. Вымирание в конце мелового периода известно внезапной гибелью динозавров и многих других видов. Считется, что основной причиной вымирания является падение огромного астероида рядом с полуостровом Юкатан (Мексика), в результате чего образовался кратер Чиксулуб. Падение астероида привело к серьезным изменениям климата, включая эффект "ядерной зимы", когда резко снизилась температура. Вымирание уничтожило примерно 75% видов, включая нептичьих динозавров.

Даже в разгар масштабной экологической катастрофы некоторые животные нашли способ преодолеть трудности и выжить. Вот четыре вида, которым удалось выжить во время массовых вымираний на Земле.

Мечехвосты

Мечехвосты имеют тело, которое остается относительно неизменным на протяжении более 450 млн лет Фото: Live Science

Мечехвосты имеют тело, которое остается относительно неизменным на протяжении более 450 млн лет. Их жесткий экзоскелет обеспечивает превосходную защиту от хищников и экологических стрессовых явлений, в то время как их простая, эффективная анатомия позволила им адаптироваться к различным условиям окружающей среды и ее изменениям. Например, мечехвосты могут жить как в мелководных прибрежных водах, так и на дне глубоких океанов. Они также могут выдерживать разный диапазон температур океана и живут в разных частях нашей планеты.

Мечехвосты создают огромное количество потомства, что увеличивает их шансы на выживание, несмотря на изменения окружающей среды. Они также обладают уникальной и высокоэффективной иммунной системой.

Наутилусы

Наутилусы существуют на Земле уже примерно 500 млн лет Фото: Live Science

Наутилусы существуют на Земле уже примерно 500 млн лет. Эти головоногие моллюски хорошо приспособлены к глубоководной среде обитания, где условия относительно стабильны по сравнению с поверхностными водами.

Способность жить в этих более стабильных средах, возможно, помогла наутилусам избежать некоторых из наиболее суровых последствий массовых вымираний. Наутилусы питаются мелкой рыбой, ракообразными и падалью. Их гибкий рацион и способность питаться падалью, возможно, способствовали их выживанию во времена отсутствия большого количества пищи.

Целаканты

Целаканты являются частью древнего рода лопастеперых рыб, которые возникли более 400 млн лет назад Фото: BBC

Целаканты являются частью древнего рода лопастеперых рыб, которые возникли более 400 млн лет назад. Представителем этого рода, живущим до сих пор на Земле, являются разные виды латимерий. Особенности тела целакантов позволили им адаптироваться к изменяющимся условиям без серьезных изменений в строении тела. Как и наутилусы, многие целаканты живут в глубоководной среде, которая меньше подвержена влиянию последствий массовых вымираний.

Целаканты имеют уникальную физиологическую структуру, включая плавательный пузырь и хорошо развитую систему зрения для обнаружения добычи в темных глубинах океана. Эти адаптации помогли им процветать в течение сотен миллионов лет.

Акулы

Акулы существуют уже более 400 млн лет и выработали ряд адаптаций, которые позволили им выжить во время массовых вымираний Фото: Nature Picture Library

Стоит признать, что одними из долгожителей на Земле являются морские существа, которые у некоторых людей вызывают страх. Акулы существуют уже более 400 млн лет и выработали ряд адаптаций, которые позволили им выжить во время массовых вымираний. Вот некоторые из них:

Разнообразный рацион и стратегии охоты. Акулы являются хищниками с широким спектром стратегий питания. Такая гибкость в питании позволила им адаптироваться к меняющимся источникам пищи и условиям окружающей среды.

Эффективное размножение. У акул есть различные репродуктивные стратегии, включая откладывание яиц и живорождение. Их способность размножаться разными способами помогает гарантировать, что их популяции могут восстанавливаться.

Прочная физиология. У акул хрящевой скелет, который более легкий и более гибкий, чем костный. Эта адаптация позволяет акулам быть хорошими пловцами и снижает затраты энергии на поддержание плавучести.

Как уже писал Фокус, это морское существо нашло секрет бессмертия и люди могут его использовать для себя. Необычайная биология актинии может стать ключом к научным прорывам в борьбе со старением у людей, считают ученые.