Это морское существо нашло секрет бессмертия: люди могут его использовать для себя

Необычайная биология актинии может стать ключом к научным прорывам в борьбе со старением у людей.

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На Земле существует много живых существ, которые имеют уникальные регенеративные способности, в частности это касается гидр, медуз и актиний. Ученые изучили геном морской актинии вида Nematostella vectensis, пытаясь раскрыть ее способности к бессмертию. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, ученые впервые обнаружили у актинии возможные мультипотентные стволовые клетки, что может указывать на то, как эти существа способны успешно бороться с разрушительным влиянием времени, пишет Popular Mechanics.

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Люди имеют хорошие регенеративные способности: раны заживают, сломанные кости срастаются, а некоторые органы могут восстановится даже после серьезной травмы. Но эти способности не сравнимы с возможностями такого морского существа, как актиния вида Nematostella vectensis. Это крошечный коралловый полип.

Актинии этого вида обитают вдоль восточного и западного побережья США, а также юго-восточного побережья Великобритании. актиния. Актинии хорошо известны способностью к регенерации всего тела. Благодаря этой способности они бросают вызов процессу старения. Потому ученые, изучающие способы борьбы со старением у человека, активно изучают таких морских существ.

Авторы нового исследования впервые идентифицировали небольшие, мультипотентные стволовые клетки у актиний, которые позволяют этим существам постоянно оставаться молодыми. У людей стволовые клетки обеспечивают ограниченную регенерацию определенных клеток в организме, но у других животных есть больше возможности к регенерации всего тела.

Актинии хорошо известны способностью к регенерации всего тела Фото: Wikipedia

Хотя ученым известно, что актинии практически не проявляют признаков старения, они не смогли идентифицировать стволовые клетки, которые управляют этой бесконечной молодостью, в основном из-за их чрезвычайно малого размера.

Ученые использовали новый метод, чтобы обнаружить эти клетки с помощью изучения генома морских существ. По словам ученых, они смогли идентифицировать большую популяцию клеток в актинии, которые образуют дифференцированные клетки, такие как нервные клетки и железистые клетки, и являются кандидатами на роль мультипотентных стволовых клеток.

Ученые специально изучили гены, которые не изменились в ходе эволюции актинии и которые являются регуляторными белками, участвующими в дифференциации стволовых клеток, а также в процессе создания половых клеток. Ученые обнаружили белок, который необходим для формирования половых клеток, а также соматических клеток и, вероятно, появился в природе примерно 600 млн лет назад.

Теперь ученые имеют на руках больше информации для дальнейшего изучения того, как актинии могут бороться с разрушительным влиянием старения. Дальнейшие открытия могут стать ключом к научным прорывам в борьбе со старением у людей.

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