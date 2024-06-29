Кричав від болю: підліток розповів про пережитий жах під час нападу акули (відео)

Блейн Браун відчув, що морський хижак вкусив його за щиколотку і він попрямував до берега. Інші відпочивальники одразу ж кинулися до нього і наклали джгут на рану.

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14-річний Блейн Браун із Західної Вірджинії (США) розповів про те, як на нього напала акула, коли він відпочивав із сім'єю на пляжі в Північній Кароліні минулого тижня. Зараз хлопчик йде на поправку. Про це пише People.

Акула напала на підлітка, коли він плавав біля берега з приятелем. Морський хижак вкусив його за щиколотку і він попрямував до берега.

"Це просто дуже травмує і лякає. Я не знав, що мене вкусило. Я просто відчув це і побіг. І голосно кричав. Бабуся взяла мене за руку, а я думав: "Все буде погано". Думав, що втрачу ногу", — сказав хлопчик.

Підліток, якого після інциденту доправили в травматологічний центр Військово-морського медичного центру Кемп-Леджун, розповів, що не бачив акулу.

"Я майже втратив свідомість, пішов до берега і ліг, кричачи від болю. Мені здалося, що акула все ще була на мені", — згадує він.

Брауну було зроблено операцію з відновлення кількох сухожиль на гомілці Фото: ABC News

Інші відпочивальники відразу ж кинулися до нього і наклали джгут на рану. Згідно із заявою Міністерства оборони, Брауну було зроблено операцію з відновлення кількох сухожиль на гомілці. Хірурги провели відновлювальну операцію, і зараз Браун одужує.

"Я дуже вдячний, що вони залатали мене і підготували до правильного одужання", — сказав він.

Згідно з даними Міжнародного досьє нападів акул при музеї Флориди, 2023 року у світі було зафіксовано 69 неспровокованих укусів акул у людей і 22 спровокованих укуси. Серед штатів США з найбільшою кількістю неспровокованих укусів того року Північна Кароліна посіла п'яте місце після Флориди з трьома укусами.

Раніше Фокус повідомляв, що кіт постійно чхав протягом двох тижнів. Працівники ветеринарної клініки виявили, що сильне чхання було викликане тоненькою рослиною довжиною 10 см, яка заважала дихати домашній тварині.

Також стало відомо, що жінка повернулася з відпочинку і знайшла у своїй валізі "непрошеного гостя". Користувачі соцмереж стверджують, що ситуація нагадує сценарій із фільмів жахів. Деякі люди закликали дівчину передати істоту владі або знищити, оскільки вона може завдати шкоди екосистемі.