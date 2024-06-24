Ветеринари були приголомшені: кіт постійно чхав протягом двох тижнів (фото)

Працівники ветеринарної клініки виявили, що сильне чхання було спричинене тоненькою рослиною завдовжки 10 см, яка заважала дихати домашній тварині.

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6-річний кіт на прізвисько Лео страждав від нападів чхання протягом двох тижнів, поки ветеринари не виявили, що у нього в носі щось застрягло. Про це пише Daily Star.

Господарі домашньої тварини сильно хвилювалися за свого улюбленця, тому вирішили відвезти його на прийом до ветеринара. Огляд показав, що в носі в кота застрягла травинка.

Ветеринари були здивовані після того, як виявили, що сильне чхання було викликане тоненькою рослиною довжиною 10 см. Рентген підтвердив, що травинка заблокувала ніздрю тварини.

"Бідний Лео безперервно чхав протягом двох тижнів, що завдавало йому дискомфорту і призводило до інфекцій", — сказав його господар Джош з Англії.

Ренгтен підтвердив, що травинка заблокувала ніздрю тварини Фото: SWNS

Інтерну Валентині Сіліч довелося дати коту заспокійливе і за допомогою щипців акуратно витягнути травинку з його носа.

"Нам довелося використовувати комп'ютерну томографію та ендоскоп, що являє собою довгу гнучку камеру, щоб повністю побачити, що відбувається, оскільки в лівій носовій порожнині був густий слиз, а також спостерігався набряк м'яких тканин. Коли ми виявили, що це була травинка, ми видалили її за допомогою спеціальних щипців, і я рада повідомити, що Лео добре відновився і тепер насолоджується додатковими ласощами та прогулянками вдома", — сказала вона.

Травинку дістали з носа спеціальними щипцями Фото: SWNS

Це вже не вперше, коли невдачливий Лео страждає від подібних проблем: два роки тому йому в ніс потрапила трава. На щастя, того разу вона стирчала в нього з носа, тому її акуратно прибрали рукою.

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