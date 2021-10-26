Эксперимент удался: в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19 пациента

Среди больных есть и вакцинированные граждане, однако у всех пациентов болезнь протекает в легкой или средней формах.

В Моршине Львовской области нет ни одного больного с COVID-19, который бы нуждался в госпитализации. Эту информацию подтвердил мэр города Руслан Ильницкий.

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По его словам, весной Моршин присоединился к эксперименту Минздрава по выработке коллективного иммунитета от COVID-19.

По состоянию на 26 октября, в Моршине суммарное количество больных с коронавирусом составляет 26 человек, из которых 8 — получили прививку от COVID-19.

Мэр города Руслан Ильницкий заверил, что ни один зараженный коронавирусной инфекцией пациент не нуждается в госпитализации, а болезнь у них протекает в легкой или средней формах.

Чиновник также признался, что у него были большие ожидания от эксперимента Минздрава. Мэр Моршина рассчитывал, что после масштабной вакцинации в городе люди совсем не будут болеть.

Более того, эксперимент Минздрава по вакцинации помог Моршину справиться с экономическими проблемами. В городе все санатории работали на полную мощность, а высокий процент иммунизации персонала позволяет учреждениям работать даже после ужесточения карантина.

"Все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", — добавил Руслан Ильницкий в общении с журналистами.

Стоит отметить, что по состоянию на 26 октября, в Моршине одну дозу вакцины от COVID-19 получили 75% населения, прошли полный курс вакцинации — 74% взрослого населения города.

Ранее Фокус предупреждал, что Минздрав расширит список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19. По словам Виктора Ляшко, только медиков не будут принуждать к иммунизации из-за рисков нехватки кадров во время пандемии.

Также Фокус сообщал, что в Украине умерли 119 вакцинированных от COVID-19 граждан. Глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что летальные случаи не связаны с процессом получения вакцины.