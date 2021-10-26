Експеримент удався: у Моршині немає жодного госпіталізованого із COVID-19 пацієнта

Серед хворих є й вакциновані громадяни, проте в усіх пацієнтів хвороба протікає у легкій чи середній формах.

У Моршині Львівської області немає жодного хворого з COVID-19, який би потребував госпіталізації. Цю інформацію підтвердив мер міста Руслан Ільницький.

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За його словами, навесні Моршин приєднався до експерименту МОЗ щодо вироблення колективного імунітету від COVID-19.

Станом на 26 жовтня, у Моршині сумарна кількість хворих з коронавірусом становить 26 осіб, з яких 8 отримали щеплення від COVID-19.

Мер міста Руслан Ільницький запевнив, що жоден заражений коронавірусною інфекцією пацієнт не потребує госпіталізації, а хвороба в них протікає легкій чи середній формах.

Чиновник також зізнався, що мав великі очікування від експерименту МОЗ. Мер Моршина розраховував, що після масштабної вакцинації в місті люди зовсім не хворітимуть.

Ба більше, експеримент МОЗ із вакцинації допоміг Моршину впоратися з економічними проблемами. У місті всі санаторії працювали на повну потужність, а високий відсоток імунізації персоналу дозволяє установам працювати навіть після посилення карантину.

"Усі працівники санаторіїв вакциновані на 90-100%, тому цей експеримент нам суттєво допоміг вийти з економічно-пандемічної кризи. У нас було виконання бюджету у квітні 50%, тепер 86-87%", — додав Руслан Ільницький у спілкуванні з журналістами.

Варто зазначити, що станом на 26 жовтня у Моршині одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 75% населення, пройшли повний курс вакцинації — 74% дорослого населення міста.

Раніше Фокус попереджав, що МОЗ розширить список професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19. За словами Віктора Ляшка, тільки медиків не примушуватимуть до імунізації через ризик нестачі кадрів під час пандемії.

Також Фокус повідомляв, що в Україні померло 119 вакцинованих від COVID-19 громадян. Глава МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що летальні випадки не пов'язані із процесом отримання вакцини.