В Україні померли 119 осіб серед вакцинованих від коронавірусу, — МОЗ

Віктор Ляшко запевнив, що "ця цифра ні про що" і навів приклад інсульту, від якого "кожні 6 хвилин помирає людина".

За весь час кампанії вакцинації від коронавірусу в Україні зафіксували 119 випадків смертей серед людей, які отримали щеплення. Жоден із них прямо не пов'язаний із вакцинацією. Про це в інтерв'ю Українській правді повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"119. Ця кількість людей, у яких протягом місяця після уколу зафіксовано серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки", — заявив глава МОЗ.

При цьому він запевнив, що "ця цифра ні про що". Як приклад, він навів інсульт, від якого "кожні 6 хвилин помирає людина".

"І він може статися у літньої людини, яка прийшла за щепленням, і в черзі за щепленням, і через 5 хвилин після нього", — додав Ляшко.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є хоча б один випадок доведеного зв'язку між щепленням та смертю людини, міністр заявив, що не керує національною комісією з розслідування таких інцидентів, проте "якби такий випадок був, мені б доповіли".

Нагадаємо, раніше у Вінниці після щеплення препаратом Pfizer-BioNTech помер 47-річний чоловік. Експерти дійшли висновку, що смерть настала внаслідок серцево-судинної недостатності.

Раніше Фокус запитав головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, як держава планує нарощувати темпи вакцинації.