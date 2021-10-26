В Украине скончались 119 человек среди вакцинированных от коронавируса, — Минздрав

Виктор Ляшко заверил, что "эта цифра ни о чем" и привел в пример инсульт, от которого "каждые 6 минут умирает человек".

За все время кампании вакцинации от коронавируса в Украине выявили 119 случаев смертей среди людей, получивших прививку. Ни один из них прямо не связан с вакцинацией. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи", — заявил глава Минздрава.

При этом он заверил, что "эта цифра ни о чем". В пример он привел инсульт, от которого "каждые 6 минут умирает человек".

"И он может произойти у пожилого человека, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после него", — добавил Ляшко.

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли хотя бы один случай доказанной связи между прививкой и смертью человека министр заявил, что не руководит национальной комиссией по расследованию таких инцидентов, однако "если бы такой случай был, мне бы доложили".

Напомним, ранее в Виннице после прививки препаратом Pfizer-BioNTech умер 47-летний мужчина. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила в результате сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее Фокус спросил у главного санитарного врача Игоря Кузина, как государство планирует наращивать темпы вакцинации.