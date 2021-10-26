МОЗ розширить перелік професій для обов'язкової вакцинації, — Ляшко

Працівників медичної сфери, стверджує глава МОЗ, не примушуватимуть до вакцинації через ризик браку кадрів.

В Україні розширять список професій, які підпадають під обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Про це розповів голова МОЗ Віктор Ляшко, пише УП.

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За словами чиновника, вже на погодженні перебуває проект наказу міністерства охорони здоров'я з його підписом. У тексті документа йдеться про те, що обов'язково робити щеплення від COVID-19 потрібно буде соціальним працівникам, працівникам державних підприємств, установ та організацій, а також працівникам критичних для економіки країни сфер.

"Це водоканали, Укрпошта, Укрзалізниця…", — заявив Ляшко.

Медиків, за словами чиновника, примушувати до обов'язкової вакцинації не будуть, тому що це загрожує ризиками нестачі кадрів, особливо в невеликих населених пунктах.

"Якщо в невеликому райцентрі з центральною районною лікарнею, не дай Боже, складеться ситуація, за якої два анестезіологи не захочуть вакцинуватися, то в цьому населеному пункті просто не буде медичної допомоги", — аргументував чиновник.

Зазначимо, що раніше було затверджено наказ, згідно з яким обов'язкову вакцинацію від коронавірусу мають пройти працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій і їхніх структурних підрозділів; працівники сфери освіти.

Під останнім пунктом малися на увазі співробітники закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищою, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Також відомо, що з 8 листопада усуватимуть від роботи всіх невакцинованих державних чиновників і працівників сфери освіти без збереження заробітної плати. Це не стосуватиметься лише тих, хто має протипоказання до імунізації.

Як повідомлялося, юристи стверджують, що українці без щеплення не зможуть оскаржити відсторонення від роботи. За словами правознавців, наказ Міністерства охорони здоров'я про усунення працівників освітніх установ і державного сектору в разі відсутності у них щеплення від COVID-19 не суперечить трудовому законодавству України.