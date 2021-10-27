Статистика коронавірусу на 27 жовтня: 22 574 нові випадки COVID-19, 5 925 госпіталізацій

За добу від коронавірусу померли 692 особи.

Минулої доби в Україні зафіксували 22 574 нові випадки зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі МОЗ.

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Серед усіх нових випадків COVID-19 заразилося 1532 дитини та 399 медичних співробітників. Усього госпіталізували 5 925 осіб. За добу від коронавірусу померло 692 особи.

Минулої доби в Україні:

захворіло — 22 574 особи

видужало — 11 593 особи

летальних випадків — 692

госпіталізовано – 5 925 осіб

Статистика госпіталізацій за тиждень:

20 жовтня — 4892;

21 жовтня — 5141;

22 жовтня — 5141

23 жовтня — 5924;

24 жовтня — 3912;

25 жовтня — 2939;

26 жовтня — 5925.

За 26 жовтня було проведено 147 563 тести на COVID-19:

методом ПЛР — 72 231;

методом ІФА — 20 345;

експрес-тести на антиген — 54 987.

Лідерами серед регіонів із нових випадків зараження COVID-19 стали Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Львівська області та м. Київ.

Дніпропетровська обл . — 1874;

Харківська обл. — 1641;

Одеська обл. — 1477;

Львівська обл. — 1426;

м. Київ — 1416.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 825 733 особи;

одужало — 2 401 705 осіб;

летальні випадки — 65 628;

зроблено ПЛР-тестів — 14 154 508.

Також минулої доби було зроблено рекордні 291 293 вакцинації проти COVID-19, із них 212 013 отримали першу дозу і 79 280 завершили вакцинацію.

Нагадаємо, у м. Моршин Львівської області, де вакциновано 74% дорослого населення міста, немає жодного хворого на коронавірус, який потребував би госпіталізації. Сумарна кількість хворих із коронавірусом становить 26 осіб, із яких 8 отримали щеплення від COVID-19.

При цьому у Львівській обласній інфекційній лікарні справжній колапс — там перебувають 260 пацієнтів із коронавірусом. Медустанову переповнено на 100%, і деяких хворих розміщують у коридорах і колишніх коморах.