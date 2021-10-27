Статистика коронавірусу на 27 жовтня: 22 574 нові випадки COVID-19, 5 925 госпіталізацій
За добу від коронавірусу померли 692 особи.
Минулої доби в Україні зафіксували 22 574 нові випадки зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі МОЗ.
Серед усіх нових випадків COVID-19 заразилося 1532 дитини та 399 медичних співробітників. Усього госпіталізували 5 925 осіб. За добу від коронавірусу померло 692 особи.
Минулої доби в Україні:
- захворіло — 22 574 особи
- видужало — 11 593 особи
- летальних випадків — 692
- госпіталізовано – 5 925 осіб
Статистика госпіталізацій за тиждень:
- 20 жовтня — 4892;
- 21 жовтня — 5141;
- 22 жовтня — 5141
- 23 жовтня — 5924;
- 24 жовтня — 3912;
- 25 жовтня — 2939;
- 26 жовтня — 5925.
За 26 жовтня було проведено 147 563 тести на COVID-19:
- методом ПЛР — 72 231;
- методом ІФА — 20 345;
- експрес-тести на антиген — 54 987.
Лідерами серед регіонів із нових випадків зараження COVID-19 стали Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Львівська області та м. Київ.
- Дніпропетровська обл . — 1874;
- Харківська обл. — 1641;
- Одеська обл. — 1477;
- Львівська обл. — 1426;
- м. Київ — 1416.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2 825 733 особи;
- одужало — 2 401 705 осіб;
- летальні випадки — 65 628;
- зроблено ПЛР-тестів — 14 154 508.
Також минулої доби було зроблено рекордні 291 293 вакцинації проти COVID-19, із них 212 013 отримали першу дозу і 79 280 завершили вакцинацію.
Нагадаємо, у м. Моршин Львівської області, де вакциновано 74% дорослого населення міста, немає жодного хворого на коронавірус, який потребував би госпіталізації. Сумарна кількість хворих із коронавірусом становить 26 осіб, із яких 8 отримали щеплення від COVID-19.
При цьому у Львівській обласній інфекційній лікарні справжній колапс — там перебувають 260 пацієнтів із коронавірусом. Медустанову переповнено на 100%, і деяких хворих розміщують у коридорах і колишніх коморах.