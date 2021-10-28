У Києві з 1 листопада запроваджують суворі обмеження: список
У столиці фактично запроваджується червона зона. Відвідувати ресторани, спортзали та ТРЦ можна буде лише з ПЛР-тестом чи COVID-сертифікатом.
У зв'язку з тяжкою епідемситуацією в Києві з 1 листопада запроваджують суттєві обмеження. Про це на брифінгу заявив міський голова столиці Віталій Кличко.
Негативний ПЛР-тест на COVID-19 або сертифікат вакцинації знадобиться для відвідування:
- закладів громадського харчування;
- готелів;
- спортзалів і фітнес-центрів;
- ЦНАПів;
- управлінь Пенсійного фонду;
- масових заходів;
- ТРЦ.
Діти зможуть відвідувати торгові центри лише з батьками, які мають негативний ПЛР-тест або COVID-сертифікат.
Школярі не повернуться за парти та продовжать навчатися дистанційно.
Дитячі садки зможуть працювати лише за 100% вакцинації персоналу.
Громадський транспорт продовжить роботу. Пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест чи COVID-сертифікат. Перевірка буде не на вході, а вибірковою, у самому транспорті.
Нагадаємо, раніше в КМДА заявляли, що рішення про перехід у червону зону буде ухвалено завтра. Однак це сталося швидше.