У Києві з 1 листопада запроваджують суворі обмеження: список

У столиці фактично запроваджується червона зона. Відвідувати ресторани, спортзали та ТРЦ можна буде лише з ПЛР-тестом чи COVID-сертифікатом.

У зв'язку з тяжкою епідемситуацією в Києві з 1 листопада запроваджують суттєві обмеження. Про це на брифінгу заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

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Негативний ПЛР-тест на COVID-19 або сертифікат вакцинації знадобиться для відвідування:

закладів громадського харчування;

готелів;

спортзалів і фітнес-центрів;

ЦНАПів;

управлінь Пенсійного фонду;

масових заходів;

ТРЦ.

Діти зможуть відвідувати торгові центри лише з батьками, які мають негативний ПЛР-тест або COVID-сертифікат.

Школярі не повернуться за парти та продовжать навчатися дистанційно.

Дитячі садки зможуть працювати лише за 100% вакцинації персоналу.

Громадський транспорт продовжить роботу. Пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест чи COVID-сертифікат. Перевірка буде не на вході, а вибірковою, у самому транспорті.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявляли, що рішення про перехід у червону зону буде ухвалено завтра. Однак це сталося швидше.