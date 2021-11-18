За попытку захвата власти: львовского антивакцинатора Стахива отправили в СИЗО на два месяца

Во время заседания Стахив говорил о проблемах с сердцем и отказался признавать вину. Согласно решению суда, его могут выпустить под залог в почти миллион гривен.

Известного львовского антивакцинатора, 35-летнего Остапа Стахива отправили в СИЗО на 60 суток. Об этом пишет издание "Ґрати".

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Служба безопасности Украины подозревает в попытке свержения конституционного строя. Суд назначил ему залог на сумму 998 тыс. гривен.

Антивакцинатору хотели избирать меру пресечения 17 ноября, но в этот день он был в Свалявской городской больнице Закарпатской области. Сотрудники СБУ приехали туда, задержали его и доставили в зал суда 18 ноября.

Во время суда Стахив говорил о проблемах со вторым клапаном сердца, свое отсутствие он пояснил недоверием львовским врачам. Прокурор предъявил в суде медзаключение, в котором говорится, что Стахиву можно участвовать в судебном заседании.

[ + – ] Стахив выходит из дома после обысков Фото: graty.me

По словам прокурора, Стахив может скрыться, повлиять на участников и координаторов "преступления" или уничтожить улики.

Сам мужчина не признал вину. Он утверждает, что не призывал к насильственной смене конституционного строя и не получал финансирования из России. Его адвокат назвал подозрение СБУ голословным и обратил внимание суда на то, что выбранная сумма залога не учитывает доходы и имущество обвиняемого.

Правоохранители утверждали, что Стахив и другие подозреваемые искали оружие и соучастников для захвата власти в украинских регионах.

Фокус ранее писал, кто такой Стахив. Мужчина отрицает коронавирус. Он говорил о вреде вакцинации, искусственном распространении коронавируса и организовал в Киеве 3 ноября пикет антивакцинаторов. После этого марша 8 ноября депутат львовского городского совета от партии "Голос" Игорь Шолтис написал в СБУ заявление на Стахива и назвал активиста провокатором.

У себя на YouTube-канале он призывал 24 ноября собраться в Киеве перед зданием парламента на очередной марш "за права и свободы".

Фокус также проанализировал, как противники вакцинации от коронавируса помогают появиться новым штаммам SARS-CoV-2. По мнению экспертов, избежать этого можно лишь путем вакцинации.