Антивакцинатор Стахив выходит из СИЗО под залог в почти миллион гривен

Подозреваемого могут выпустить из изолятора уже завтра. В свою очередь суд назначил лидеру противников вакцинации принудительную психиатрическую экспертизу.

Сторонники львовского антивакцинатора Остапа Стахива из основанной им организации "Права людини" внесли за него 998,8 тысяч гривен залога. Теперь суд должен отпустить его из-под ареста, который ему был назначен в виде меры пресечения по уголовному производству о попытке захвата власти. Об этом свидетельствует информация, размещенная в телеграм-канале "Права людини".

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Так, авторы публикации обнародовали фотографию квитанции о перечислении 988,8 тысяч гривен на счет территориального управления Государственной судебной администрации во Львовской области.

[ + – ] Квитанция о внесении залога за Стахива

Внесение залога подтвердил и адвокат Стахива Михаил Магарский.

"СИЗО получило подтверждающие документы", — сообщил юрист в своем Facebook.

[ + – ] Пост адвоката Стахива

Помимо этого адвокат добавил, что его подзащитного сегодня доставили из изолятора в суд, чтобы назначить ему принудительную психиатрическую экспертизу "на длительное время".

[ + – ] Магарский о психиатрической экспертизе

По данным издания Zaxid.net, Галицкий районный суд принял решение об отправке антивакцинатора на экспертизу во Львовскую областную психиатрическую больницу на 30 дней. Однако из-за того, что ранее сторонники Стахива уже внесли залог, подозреваемый должен быть выпущен из СИЗО на несколько дней, пока суд не рассмотрит апелляцию его адвоката на психиатрическую экспертизу, которая будет подана завтра.

Сам Стахив в ходе заседания заверил, что не просил своих сторонников собрать деньги для внесения залога, а сам он даже не знал о сборе средств.

Адвокат подозреваемого в подготовке захвата власти сообщил журналистам, что Стахива могут выпустить из изолятора уже утром 1 декабря.

Напомним, 16 ноября Служба безопасности Украины сообщила Стахиву и еще одному человеку, гражданину России, о подозрении в попытке захвата государственной власти. Следствие считает, что подозреваемые искали оружие и соучастников, чтобы захватить власть в регионах Украины и создать там собственную "милицию" и "экономику". Уже 18 ноября суд назначил Стахиву меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 998,8 тыс. грн.

Ранее Фокус сообщал, что Стахив являлся организатором акции противников вакцинации от коронавируса, прошедшей в Киеве 3 ноября.