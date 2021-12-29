Лідер українських антивакцинаторів Стахів вийшов із психіатричної лікарні

Підозрюваний у спробі захоплення влади протягом 30 днів проходив експертизу, призначену судом. Її висновки прокурори на руках ще не мають.

Противника вакцинації від коронавірусу Остапа Стахіва випустили з психіатричної лікарні, де він проходив експертизу у межах провадження про спробу захоплення влади. Про це повідомляє видання "Суспільне" із посиланням на представника Львівської обласної прокуратури Данила Антощака.

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Так, у середу, 29 грудня, закінчився термін судово-психіатричної експертизи Стахіва, яка тривала 30 днів.

Зі свого боку Антощак заявив, що висновки з психіатричної лікарні до прокуратури поки не надходили, оскільки "фактично експертиза сьогодні тільки закінчилася".

Про свій вихід із медичної установи у Facebook повідомив і сам Стахів.

"Сьогодні їду додому, вже зібрав речі. Пройшов їхню комісію, далі побачимо, що там напишуть, думаю, що все буде добре", — сказав він.

Біля входу до психіатричної лікарні Стахіва зустрічали його соратники з очолюваної ним незареєстрованої організації "Права людини", яку сам він називає "правозахисною".

Нагадаємо, 16 листопада Служба безпеки України повідомила Остапу Стахіву та громадянину РФ про підозру у спробі захоплення державної влади. За версією слідства, ці особи шукали зброю та співучасників, щоб захопити владу в українських регіонах та створити там власні силові органи та економіку. 18 листопада суд обрав Стахіву запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави розміром 998,8 тис. грн., яку внесли вже 30 листопада.

Також Фокус повідомляв, що Стахів організував акцію противників вакцинації від коронавірусу, що відбулася в Києві 3 листопада. Своїх послідовників він намагається переконати, що пандемія є вигадкою, підкріплюючи свої слова помилковими теоріями всесвітньої змови.