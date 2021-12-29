Лидер украинских антивакцинаторов Стахива вышел из психбольницы

Подозреваемый в попытке захвата власти на протяжении 30 дней проходил экспертизу, назначенную судом. Ее заключения у прокуроров на руках еще нет.

Противника вакцинации от коронавируса Остапа Стахива выпустили из психиатрической больницы, где он проходил экспертизу в рамках производства о попытке захвата власти. Об этом сообщает издание "Суспільне" со ссылкой на представителя Львовской областной прокуратуры Данила Антощака.

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Так, в среду, 29 декабря, истек срок судебно-психиатрической экспертизы Стахива, которая длилась 30 дней.

В свою очередь Антощак заявил, что заключение из психбольницы в прокуратуру пока не поступало, так как "фактически экспертиза сегодня только закончилась".

О своем выходе из медицинского учреждения в Facebook сообщил и сам Стахив.

"Сегодня еду домой, уже собрал вещи. Прошел их комиссию, далее увидим, что там напишут, думаю, что все будет хорошо", — сказал он.

У входа в психбольницу Стахива встречали его соратники из возглавляемой им незарегистрированной организации "Права человека", которую сам он называет "правозащитной".

Напомним, 16 ноября Служба безопасности Украины сообщила Остапу Стахиву и гражданину РФ о подозрении в попытке захвата государственной власти. По версии следствия, эти лица искали оружие и соучастников, чтобы захватить власть в украинских регионах и создать там собственные силовые органы и экономику. 18 ноября суд избрал Стахиву меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 998,8 тыс. грн., который был внесен уже 30 ноября.

Также Фокус сообщал, что Стахив организовал акцию противников вакцинации от коронавируса, прошедшей в Киеве 3 ноября. Своих последователей он пытается убедить в том, что пандемия является вымыслом, подкрепляя свои слова ложными теориями всемирного заговора.