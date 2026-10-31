"Закон один для всіх": у Львові поліція доставила в ТЦК конспіролога Остапа Стахіва (фото)

У Львові поліція затримала та доставила в місцевий ТЦК відомого конспіролога та антивакцинатора Остапа Стахіва. Наразі чоловік перебуває в обласному центрі комплектування та проходить військово-лікарську комісію.

У Львівському обласного ТЦК та СП додають, що публічність певних осіб "не дає імунітету від виконання закону" та "не створюють для людини окремого порядку виконання військового обов’язку". Про це йдеться в заяві центру комплектування в Facebook.

"За даними військового обліку, зазначений громадянин [Остап Стахів — ред.] з 6 березня 2026 року перебував у розшуку як порушник правил військового обліку. Після його виявлення працівники поліції виконали передбачені законодавством заходи та доставили його до ТЦК та СП для проведення відповідних процедур", — вказано в заяві.

Львівський ОТЦК повідомив про затримання поліцією та доставку в ТЦК "активіста" Остапа Стахіва Фото: скриншот Facebook Львівський ОТЦК повідомив про затримання поліцією та доставку в ТЦК "активіста" Остапа Стахіва Фото: скриншот Facebook

У ТЦК нагадують, що сам факт доставлення до ТЦК та СП "не означає автоматичної мобілізації", а відповідно до процесу — відбудеться перевірка військово-облікових даних, а "за необхідності — притягнення до адміністративної відповідальності". Після, як вказують у центрі комплектування, проходження ВЛК і наявність для відстрочки, а після того — "ухвалюються подальші рішення відповідно до законодавства"

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"Просимо представників медіа та адміністраторів інформаційних ресурсів утриматися від маніпулятивних формулювань про нібито "викрадення", "політичне переслідування" чи інші обставини, яких фактично не було. Громадянина доставили працівники Національної поліції у зв’язку з наявним порушенням правил військового обліку та відповідним статусом у системі обліку", — йдеться в заяві Львівського обласного ТЦК.

Раніше Фокус повідомляв про те, хто такий Остап Стахів і чим він відомий. Львів'янин Остап Стахів з групою послідовників створив мережу груп у Viber та Telegram, в яких розповідає про шкідливість мобілізації.

Згодом стало відомо, що в "активіста" Остапа Стахіва провели обшуки. Правоохоронці підозрюють у вчиненні низці злочинів — від підробки документів до перешкоджання діяльності ЗСУ.