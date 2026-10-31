Германия продлила временную защиту для украинцев: кто ее может не получить

Временная защита в Германии продлена для украинцев, которые спасаются от войны, до 4 марта 2028 года, однако для новоприбывших военнообязанных мужчин прописаны изменения.

Соответствующее постановление опубликовал Федеральный вестник Германии Bundesgesetzblatt. В нем зафиксированы изменения, внесенные МВД страны.

В каком случае украинским мужчинам могут отказать во временной защите

Военнообязанным украинцам, которые претендуют на статус временной защиты в Германии, необходимо документально подтвердить законность своего положения, предоставив документы, удостоверяющие отсутствие воинских обязанностей или законное освобождение от них.

Если мужчина не может подтвердить выполнение установленных требований, германские органы могут отказать ему в предоставлении временной защиты.

Продолжение временной защиты до марта 2028 основывается на решении Совета Европейского Союза от 30 июля 2026 года. Оно предполагает сохранение механизма поддержки людей, покинувших Украину из-за российского вторжения.

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Отдельное положение немецкого постановления касается граждан, которые въехали в страну после 5 августа 2026 года.

Для военнообязанных лиц, относительно которых нет подтверждения об исполнении их венных обязанностей, специальные правила временного пребывания без удостоверения больше не применяются.

Эти ограничения не распространяются на украинцев, которые находятся на территории Германии до начала действия нововведений, которые вступили в силу 9 октября 2026 года. То есть для продления защиты такие требования не применяются.

Правило действует даже тогда, когда мужчина стал военнообязанным после получения защиты.

15 октября правительство Черногории ужесточило условия предоставления временной защиты гражданам Украины, подлежащим военной службе.

Как и в ряде других стран Евросоюза, новые заявители смогут получить такой статус, если до прибытия в Черногорию фактически находились в Украине и выполнили воинскую обязанность или были от нее освобождены.

Ранее мы писали, что статус временной защиты не делает украинца военнообязанным в другой европейской стране, но правила в разных государствах различаются. Поэтому в военное время украинцев могут привлечь к обороне государства ЕС.

Также сообщалось, где украинцев могут заставить служить в армии за границей.