За границей не всегда можно избежать мобилизации: где украинцев могут заставить служить в армии

Сам по себе статус временной защиты не делает украинца военнообязанным в другой европейской стране, но правила в разных государствах различаются. Есть страна, где закон при определенных условиях допускает военную обязанность даже для иностранцев.

Об этом говорится в материале Relocate.to, в котором рассмотрено законодательство нескольких европейских стран. Издание анализирует сценарий, при котором война выходит за пределы Украины и в неё непосредственно вовлечены другие государства.

В большинстве исследованных стран военная обязанность привязана к гражданству. Однако в случае войны иностранец не всегда остается лишь гражданским наблюдателем: законы ряда государств предусматривают гражданскую оборону или обязательный труд. Авторы рекомендуют различать три понятия: призыв в армию (служба в вооружённых силах), воинский учет (внесение данных человека в систему, что ещё не означает призыв) и гражданскую или трудовую повинность (невоенная работа, необходимая государству во время войны).

Видео дня

Норвегия: исключение среди проверенных стран

Норвегия, по оценке издания, является единственной из рассмотренных стран, где военная служба прямо допускается для иностранцев. Согласно закону об обороне, она может быть возложена на иностранца, имеющего прочные связи со страной, если международное соглашение с государством его гражданства не предусматривает иного. От службы освобождаются те, чья страна находится в состоянии войны с Норвегией. Для украинцев в таком сценарии это исключение не будет действовать.

Это не означает, что каждого украинца, получившего временную защиту, могут призвать в армию. Ключевой критерий — предположение, что человек поселится в Норвегии на постоянной основе или на длительный срок. Иностранцу также не могут назначить военную службу, если из-за этого он станет лицом без гражданства. Для иностранцев действуют ограничения в отношении офицерских и сержантских званий.

Кроме того, в Норвегии существует гражданская оборона (Sivilforsvaret). В её ряды могут привлекаться мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе иностранцы, проживающие в стране. По данным издания, это не военная служба, и без согласия человека его не могут отправить на такую службу за пределы Норвегии.

Швеция, Финляндия и Эстония: гражданские обязанности

В Швеции "обязанность тотальной обороны" распространяется на всех жителей с начала года, когда им исполняется 16 лет, до конца года, когда исполняется 70. Военную службу в вооружённых силах несут только граждане, но иностранцы могут быть привлечены к гражданской службе или трудовой повинности, например, в спасательных службах или энергетике.

В Финляндии военная обязанность также связана с гражданством. Однако люди в возрасте от 18 до 67 лет, проживающие в стране, могут выполнять задачи гражданской обороны: спасательные работы, оказание первой помощи, расчистку территорий. Трудовая повинность возможна, если добровольных ресурсов недостаточно.

В Эстонии трудовая повинность может применяться ко всем, кто постоянно проживает в стране, в период повышенной обороноспособности, военного положения или мобилизации. При необходимости правительство может ограничить выезд из страны работникам критически важных объектов инфраструктуры.

Где проживание не влечет за собой военную обязанность

В Польше, Германии и Литве воинская обязанность привязана к гражданству. Наличие PESEL UKR, временной защиты, вида на жительство или немецкого §24 само по себе не делает украинца военнообязанным. В США, по данным издания, проживание также не влечет за собой такую обязанность, но для многих мужчин в возрасте 18–25 лет обязательна регистрация в Selective Service. После получения нового гражданства ситуация может измениться.

Обязанности перед Украиной

Издание напоминает, что пребывание за границей не снимает обязательств перед Украиной. Украинское гражданство, воинский учет и мобилизационные обязанности регулируются украинским законодательством, а проживание за границей или временная защита их автоматически не прекращают.

Ранее сообщалось, что все ТЦК получили подробную инструкцию о порядке взаимодействия при призыве военнообязанных на службу. За её невыполнение предусмотрено наказание.

Кроме того, в Украине предлагают новое основание для демобилизации. Военные с педагогическим образованием смогли бы уволиться после пяти лет непрерывной службы при условии возвращения на работу в учебные заведения.