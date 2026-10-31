Німеччина продовжила термін дії тимчасового захисту для українців: хто може його не отримати

Тимчасовий захист у Німеччині продовжено для українців, які рятуються від війни, до 4 березня 2028 року, однак для новоприбулих військовозобов’язаних чоловіків передбачено зміни.

Відповідну постанову опублікував Федеральний вісник Німеччини Bundesgesetzblatt. У ній зафіксовано зміни, внесені Міністерством внутрішніх справ країни.

У яких випадках українським чоловікам можуть відмовити у наданні тимчасового захисту

Військовозобов’язаним українцям, які претендують на статус тимчасового захисту в Німеччині, необхідно документально підтвердити законність свого статусу, надавши документи, що засвідчують відсутність військових обов’язків або законне звільнення від них.

Якщо чоловік не може підтвердити виконання встановлених вимог, німецькі органи мають право відмовити йому у наданні тимчасового захисту.

Продовження тимчасового захисту до березня 2028 року ґрунтується на рішенні Ради Європейського Союзу від 30 липня 2026 року. Воно передбачає збереження механізму підтримки людей, які покинули Україну через російське вторгнення.

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Окреме положення німецької постанови стосується громадян, які в’їхали до країни після 5 серпня 2026 року.

До військовозобов’язаних осіб, щодо яких немає підтвердження про виконання їхніх військових обов’язків, спеціальні правила тимчасового перебування без посвідчення більше не застосовуються.

Ці обмеження не поширюються на українців, які перебувають на території Німеччини до набрання чинності новими положеннями, що вступили в силу 9 жовтня 2026 року. Тобто для продовження терміну дії статусу таких вимог не застосовується.

Це правило діє навіть у тому випадку, коли чоловік став військовозобов’язаним після отримання статусу біженця.

15 жовтня уряд Чорногорії посилив умови надання тимчасового захисту громадянам України, які підлягають військовій службі.

Як і в низці інших країн Європейського Союзу, нові заявники зможуть отримати такий статус, якщо до прибуття до Чорногорії фактично перебували в Україні та виконали військовий обов’язок або були від нього звільнені.

Раніше ми писали, що статус тимчасового захисту не робить українця військовозобов’язаним в іншій європейській країні, але правила в різних державах відрізняються. Тому у воєнний час українців можуть залучити до оборони держави ЄС.

Також повідомлялося, де українців можуть змусити служити в армії за кордоном.