Временная защита в Черногории: для украинцев ввели новые ограничения

Правительство Черногории с сегодняшнего дня, 15 октября, ужесточило условия предоставления временной защиты гражданам Украины, подлежащим военной службе. Для получения защиты заявители должны соответствовать двум условиям.

Согласно информации Радио и телевидения Черногории (RTCG), отныне новые заявители смогут получить такой статус, если до прибытия в Черногорию фактически находились в Украине и выполнили воинскую обязанность или были от неё освобождены. В то же время ограничения не будут распространяться на украинцев, которые уже имеют временную защиту в этой стране.

Согласно принятым изменениям, для получения временной защиты заявители должны соответствовать двум условиям:

фактически находиться на территории Украины до прибытия в Черногорию;

выполнить воинскую обязанность в Украине или быть освобожденными от нее.

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Таким образом, одного лишь факта прибытия из Украины для получения временной защиты этой категории заявителей будет недостаточно. Власти Черногории будут учитывать обстоятельства пребывания человека в Украине и выполнение им военного долга.

В то же время в сообщении правительства не уточняется, каким именно образом будет проверяться выполнение этих требований и какие документы необходимо будет подавать заявителям.

Почему Черногория изменила условия

Изменения связаны с имплементационным решением Совета Европейского Союза № 2026/1912 от 30 июля 2026 года. Правительство Черногории отметило, что приводит национальные правила в соответствие с положениями этого документа, которые предусматривают более строгие требования к украинским военнообязанным, обращающимся за временной защитой.

Что будет с украинцами, которые уже находятся в Черногории

Принятые изменения не означают автоматической отмены временной защиты для украинцев, уже получивших этот статус. Для них предусмотрено исключение из новых ограничений.

Ранее Черногория продлила срок действия временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2027 года. Соответствующее решение вступило в силу 2 марта 2026 года, а применять его начали 4 марта.

Ранее мы писали, что статус временной защиты не делает украинца военнообязанным в другой европейской стране, но правила в разных государствах различаются. Поэтому в военное время украинцев могут привлечь к обороне государства ЕС.

Ранее сообщалось, что все ТЦК получили подробную инструкцию о порядке взаимодействия при призыве военнообязанных на службу. За её невыполнение предусмотрено наказание.