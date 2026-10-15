Тимчасовий захист у Чорногорії: для українців запровадили нові обмеження

Уряд Чорногорії відсьогодні, 15 жовтня, посилив умови надання тимчасового захисту громадянам України, які підлягають військовому обов’язку. Для отримання захисту заявники мають відповідати двом умовам.

Згідно з інформацією Радіо і телебачення Чорногорії (RTCG), відтепер нові заявники зможуть отримати такий статус, якщо до прибуття в Чорногорію фактично перебували в Україні та виконали військовий обов’язок або були від нього звільнені. Водночас обмеження не поширюватимуться на українців, які вже мають тимчасовий захист у цій країні.

Згідно з ухваленими змінами, для отримання тимчасового захисту заявники мають відповідати двом умовам:

фактично перебувати на території України до прибуття в Чорногорію;

виконати військовий обов’язок в Україні або бути звільненими від нього.

Таким чином, самого факту прибуття з України для отримання тимчасового захисту цією категорією заявників буде недостатньо. Влада Чорногорії враховуватиме обставини перебування людини в Україні та виконання нею військового обов’язку.

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Водночас у повідомленні уряду не уточнюється, яким саме чином перевірятимуть виконання цих вимог і які документи потрібно буде подавати заявникам.

Чому Чорногорія змінила умови

Зміни пов’язані з імплементаційним рішенням Ради Європейського Союзу 2026/1912 від 30 липня 2026 року. Чорногорський уряд зазначив, що приводить національні правила у відповідність до положень цього документа, які передбачають суворіші вимоги до українських військовозобов’язаних, що звертаються по тимчасовий захист.

Що буде з українцями, які вже перебувають у Чорногорії

Ухвалені зміни не означають автоматичного скасування тимчасового захисту для українців, які вже отримали цей статус. Для них передбачено виняток із нових обмежень.

Раніше Чорногорія продовжила дію тимчасового захисту для людей з України до 4 березня 2027 року. Відповідне рішення набуло чинності 2 березня 2026 року, а застосовувати його почали 4 березня.

Раніше ми писали, що статус тимчасового захисту не робить українця військовозобов'язаним в іншій європейській країні, але правила в різних державах відрізняються. Тому у воєнний час українців можуть залучити до оборони держави ЄС.

Раніше повідомлялося, що всі ТЦК отримали детальну інструкцію про порядок взаємодії під час прийняття військовозобов'язаних на службу. За її невиконання передбачено покарання.