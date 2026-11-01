"Все в огне": дроны нанесли удар по крупному НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области РФ (видео)

В ночь на 1 ноября в городе Кстово Нижегородской области России прогремела серия взрывов и разразился масштабный пожар. В сети пишут о возможном поражении беспилотниками одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

Вероятно, речь идет о НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", который ранее уже неоднократно подвергался атакам дронов. Об этом сообщил OSINT-канал Exilenova+ со ссылкой на показания очевидцев с места событий.

"В Кстово был успешно атакован Кстовский НПЗ", — пишут аналитики.

Кроме того, в сети появились кадры атаки на предприятие. На видеороликах и фотографиях виден масштабный пожар в месте попаданий, а также несколько очагов возгорания. После атаки над городом поднялся густой дым.

Кадры нападения на Кстовский НПЗ в ночь на 1 ноября

Известно, что перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны беспилотников. Российские мониторинговые каналы сообщали о движении дронов в направлении Кстово, однако официальных сообщений от местных властей не поступало.

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Что известно о НПЗ в Кстово

Завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" считается четвертым по величине нефтеперерабатывающим заводом России и вторым по объемам производства бензина. Кроме того, предприятие производит дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.

Известно, что НПЗ в Кстово играет важную роль в обеспечении российской армии топливом, а также в поддержке российской экономики. Его мощности составляют около 15–17 миллионов тонн нефти в год.

По состоянию на 05:00, по данным мониторинговых каналов, атака дронов на Кстово продолжалась: в городе по-прежнему слышались взрывы. Масштабы пожара и возможных убытков пока неизвестны.

Напомним, 30 октября дроны нанесли удар по НПЗ в российском Новокуйбышевске. Впоследствии OSINT-аналитики сообщили, что НПЗ горит сразу в 11 местах.

Кроме того, на днях дроны нанесли удар по заводу в Брянской области РФ, который производит консервы для российской армии.