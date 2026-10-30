В Новокуйбышевске Самарской области НПЗ горит сразу в 11 местах

После атаки, которая началась около 5 часов утра, оказалось, что сигнала воздушной тревоги не было. А губернатор выступил с заявлением, когда нефтеперерабатывающий завод уже горел вовсю.

Дроны атаковали НПЗ в Новокуйбышевске, РФ. Этот нефтеперерабатывающий завод входит в топ-20 российских НПЗ, в лучшие годы его производственная мощность составляла около 8,8 млн тонн нефти в год. На фото с места события видно, что горит завод сразу в нескольких местах. Фокус собрал все, что известно.

OSINT-анализ ASTRA подтвердил, что горит именно НПЗ. Кроме бензинов и дизтоплива Новокуйбышевский НПЗ производит также реактивное топливо для ВКС РФ, но губернатор Вячеслав Федорищев в своем обращении заявил, что была атакована "гражданская инфраструктура". Это сообщение, как и предыдущее, в котором он заявлял, что ПВО отражает атаку БПЛА, глава Самарской области выпустил с большим опозданием, так и не сказав прямо, что горит в городе и что точно было атаковано.

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Также Федорищев заявил, что десятки БПЛА были "уничтожены" и пострадавших нет.

Сейчас, на фото и видео с места события видно, что дым затянул небо над Новокуйбышевском. В местных аэропортах отменены, или на несколько часов отложены рейсы.

При этом местные СМИ сообщают, что в Самаре, за 22 км от Новокуйбышевска, фиксируют "запредельные показатели сероводорода".

Ранее завод неоднократно был атакован, как минимум, 1 сентбяря и 22 августа. После ударов 18 апреля на предприятии останавливали работу обе установки первичной переработки нефти — АВТ-11 и АВТ-9.

Напомним, ранее Фокус писал про атаку на Самарскую область и удары по НПЗ.

Также в ночь на 30 октября дроны нанесли удар по крупному предприятию в Брянской области, которое производит консервы для российской армии.