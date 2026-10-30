У Новокуйбишевську Самарської області НПЗ горить одразу в 11 місцях

Після атаки, яка розпочалася близько 5-ї години ранку, з’ясувалося, що сигналу повітряної тривоги не було. А губернатор виступив із заявою, коли нафтопереробний завод уже палав щосили.

Дрони атакували НПЗ у Новокуйбишевську, РФ. Цей нафтопереробний завод входить до топ-20 російських НПЗ; у найкращі роки його виробнича потужність становила близько 8,8 млн тонн нафти на рік. На фото з місця події видно, що завод горить одразу в кількох місцях. Фокус зібрав усе, що відомо.

OSINT-аналіз ASTRA підтвердив, що горить саме НПЗ. Окрім бензину та дизельного палива, Новокуйбишевський НПЗ виробляє також реактивне паливо для ВКС РФ, але губернатор В'ячеслав Федорищев у своєму зверненні заявив, що було атаковано "цивільну інфраструктуру". Це повідомлення, як і попереднє, в якому він заявляв, що ППО відбиває атаку БПЛА, голова Самарської області опублікував із значним запізненням, так і не сказавши прямо, що горить у місті і що саме було атаковано.

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Також Федорищев заявив, що десятки БПЛА були "знищені" і постраждалих немає.

Зараз на фото та відео з місця події видно, що дим затягнув небо над Новокуйбишевськом. У місцевих аеропортах рейси скасовано або відкладено на кілька годин.

При цьому місцеві ЗМІ повідомляють, що в Самарі, за 22 км від Новокуйбишевська, фіксують "надзвичайно високі показники сірководню".

Раніше завод неодноразово зазнавав атак, принаймні 1 вересня та 22 серпня. Після ударів 18 квітня на підприємстві зупинили роботу обох установок первинної переробки нафти — АВТ-11 та АВТ-9.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про атаку на Самарську область та удари по НПЗ.

Також у ніч на 30 жовтня дрони завдали удару по великому підприємству в Брянській області, яке виробляє консерви для російської армії.