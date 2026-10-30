Производит консервы для армии РФ: дроны нанесли удар по крупному предприятию в Брянской области (фото, видео)

В ночь на 30 октября Брянскую область атаковали ударные беспилотники. После атаки в городе Стародуб разразился масштабный пожар.

Дроны, вероятно, этой ночью нанесли удар по крупному предприятию "Консервсушпрод", которое, в частности, производит консервы для российской армии. Об этом сообщил OSINT-канал ASTRA со ссылкой на данные очевидцев с места событий.

На фото и видео, распространенных очевидцами, видно, как на месте удара разразился масштабный пожар. В то же время аналитики отмечают, что официальных сообщений об атаке от властей этой ночью не поступало, поэтому информация об ударе по заводу "Консервсушпрод" требует подтверждения.

Кадры последствий ночной атаки дронов на Стародуб в Брянской области РФ

По данным российских мониторинговых каналов, перед этим, после полуночи, в Брянской области объявили воздушную тревогу. Российские паблики сообщали о движении неизвестных дронов в небе.

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Стоит отметить, что завод "Консервсушпрод" уже подвергался атакам дронов в 2023 и 2025 годах, что официально подтверждали местные власти. Тогда после атаки загорелось одно из производственных помещений.

Что известно о заводе "Консервсушпрод"

"Консервсушпрод" — предприятие в Стародубе, производящее мясные, овощные и мясо-растительные консервы, молочную продукцию, сыры и другие продукты. Также завод выпускает комплексные рационы питания, известные в РФ под названиями "Бизнес-повар" и "Время обеда".

Завод также известен как постоянный поставщик продукции по заказу Министерства обороны России, а также других силовых структур. По масштабам производства предприятие относится к числу крупнейших в своей отрасли. Ежегодно завод перерабатывает тысячи тонн сырья.

Напомним, 29 октября в сети появилась информация о том, что в результате атаки россияне, возможно, потеряли два истребителя Су-34 на аэродроме в Волгоградской области.

Кроме того, 29 октября дроны нанесли удар по Башкирской содовой компании в российском Стерлитамаке, которая является единственным в РФ производителем уникального компонента для бронематериалов.