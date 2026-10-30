Производит консервы для армии РФ: дроны нанесли удар по крупному предприятию в Брянской области (фото, видео)
В ночь на 30 октября Брянскую область атаковали ударные беспилотники. После атаки в городе Стародуб разразился масштабный пожар.
Дроны, вероятно, этой ночью нанесли удар по крупному предприятию "Консервсушпрод", которое, в частности, производит консервы для российской армии. Об этом сообщил OSINT-канал ASTRA со ссылкой на данные очевидцев с места событий.
На фото и видео, распространенных очевидцами, видно, как на месте удара разразился масштабный пожар. В то же время аналитики отмечают, что официальных сообщений об атаке от властей этой ночью не поступало, поэтому информация об ударе по заводу "Консервсушпрод" требует подтверждения.
По данным российских мониторинговых каналов, перед этим, после полуночи, в Брянской области объявили воздушную тревогу. Российские паблики сообщали о движении неизвестных дронов в небе.
Стоит отметить, что завод "Консервсушпрод" уже подвергался атакам дронов в 2023 и 2025 годах, что официально подтверждали местные власти. Тогда после атаки загорелось одно из производственных помещений.
Что известно о заводе "Консервсушпрод"
"Консервсушпрод" — предприятие в Стародубе, производящее мясные, овощные и мясо-растительные консервы, молочную продукцию, сыры и другие продукты. Также завод выпускает комплексные рационы питания, известные в РФ под названиями "Бизнес-повар" и "Время обеда".
Завод также известен как постоянный поставщик продукции по заказу Министерства обороны России, а также других силовых структур. По масштабам производства предприятие относится к числу крупнейших в своей отрасли. Ежегодно завод перерабатывает тысячи тонн сырья.
Напомним, 29 октября в сети появилась информация о том, что в результате атаки россияне, возможно, потеряли два истребителя Су-34 на аэродроме в Волгоградской области.
Кроме того, 29 октября дроны нанесли удар по Башкирской содовой компании в российском Стерлитамаке, которая является единственным в РФ производителем уникального компонента для бронематериалов.