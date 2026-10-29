В Стерлитамаке атаковано и горит химпредприятие ВПК РФ (фото)

Дым поднимается над Башкирской содовой компанией (БСК). Это единственное в России производство уникального компонента для бронематериалов, которое уже атаковали минувшим летом.

Мониторинговые каналы объявили о дроновой опасности еще около 5 утра, официально об атаке заявили час спустя. В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. При этом местные жители сообщали о взрывах и меньшей мере двух "прилетах", пишет ASTRA.

Их OSINT-аналитик определил, что дымит именно в районе БСК.

АО "Башкирская содовая компания", находящееся в Стерлитамаке — это один из крупнейших химических комплексов России, занимающий первое место в стране по производству кальцинированной и пищевой соды. Компания входит в состав крупного химического холдинга АО "Росхим", которому принадлежит контрольный пакет акций (57,43%).

Видео дня

OSINT показал, что дымит в Стерлитамаке Фото: ASTRA

Но при этом компания также входит в закрытый реестр оборонных предприятий Минпромторга РФ, так как производит соляную кислоту и дихлорэтан, которые используются в производстве взрывчатых веществ. А также БСК является единственным российским производителем терефталоилхлорида. Это критически важное химическое соединение, которое используется для создания синтетических баллистических нитей, высокопрочных полимеров и арамидных материалов (аналогов кевлара). Из него изготавливают современные бронежилеты, шлемы и элементы бронезащиты для военной техники и авиации.

Национализация компании в 2020–2021 годах и ее последующая передача под контроль холдинга "Росхим" (связанного с близкими к Кремлю структурами) объяснялись именно необходимостью вернуть государству контроль над активами, имеющими критическое значение для национальной обороны. Ранее БСК уже был атакован 27 августа.

Напомним, в ночь на 24 октября в российском городе Тольятти Самарской области прогремела серия взрывов и разразился сильный пожар. Сообщалось, что дроны атаковали завод "Тольяттикаучук", продукция которого используется, в частности, в шинной промышленности и при производстве ракетного топлива.

А 28 ноября был атакован завод в Тульской области. Речь идет о НАК "Азот" в Новомосковске.