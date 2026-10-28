Губернатор Тульской области РФ подтвердил атаку в Новомосковске, а OSINT — что горит химзавод

Возможна утечка аммиака из-за пожара на предприятии "Новомосковская акционерная компания "Азот". Уже организовано реагирование экстренных служб, а в Новомосковск направлены лаборатории Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Сообщения о том, что в этом регионе РФ было атаковано химпредприятие, стали появляться несколько часов назад. Но губернатор подтвердил атаку только около 7 утра. Фокус собрал все, что известно.

"Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению массированной атаки украинских беспилотников на регион", — сообщил Дмитрий Миляев, отметив, что повреждены многоквартирные дома и "инфраструктура в прилегающей промышленной зоне".

Он же заявил, что туда отправились лаборатории Роспотребнадзора и Государственного учреждения "Природа", которое занимается мониторингом загрязнения окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, при этом не сказав, в чем причина такой активности. Позже он сообщил об одном пострадавшем, но без подробностей и заявил, что было уничтожено 64 дрона, но не обмолвился о ракетах, хоть в Тульской области объявляли именно ракетную опасность.

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Тем временем ряд OSINT-каналов, в том числе ASTRA, проанализировав снимки и фото из Новомосковска, пришли к выводу, что открытое горение и дым от него замечены на территории промышленного предприятия, которое может быть заводом минерально-химического холдинга "ЕвроХим" — АО "Новомосковская акционерная компания "Азот" (НАК "Азот").

В Новомосковске горит завод НАК "Азот" Фото: Соцсети В Новомосковске горит завод НАК "Азот" Фото: Соцсети

На сайте предприятия сообщается, что Новомосковская акционерная компания "Азот" является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции.

Предприятием выпускаются минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическая сода, хлористый кальций, концентрированная и особой чистоты азотная кислота, аргон, метанол. В состав холдинга НАК "Азот" входит с 2002 года.

Два завода "Еврохима" (Невинномысский азотный завод и Новомосковский "Азот") отправили с 2022 по 2024 год на завод имени Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области не менее 38 тысяч тонн уксусной кислоты и почти пять тысяч тонн азотной кислоты. Они используются для производства октогена и гексогена, а те, в свою очередь, — для артиллерийских снарядов.

Напомним, Фокус писал об атаке на завод в Новомосковске.

Ранее этот завод уже был атакован в ночь на 14 июня. Тогда местные жители прямо сообщали об атаке, но власти замалчивали масштабы атаки.