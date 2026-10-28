Губернатор Тульської області РФ підтвердив напад у Новомосковську, а OSINT — що горить хімічний завод

Можливий витік аміаку внаслідок пожежі на підприємстві "Новомосковська акціонерна компанія "Азот". Вже організовано реагування екстрених служб, а до Новомосковська направлено лабораторії Управління Росспоживнагляду по Тульській області.

Повідомлення про те, що в цьому регіоні РФ було атаковано хімічне підприємство, почали з’являтися кілька годин тому. Але губернатор підтвердив атаку лише близько 7-ї ранку. "Фокус" зібрав усе, що відомо.

"Підрозділи ППО Міністерства оборони Росії ведуть бойові дії з відбиття масованої атаки українських безпілотників на регіон", — повідомив Дмитро Міляєв, зазначивши, що пошкоджено багатоквартирні будинки та "інфраструктуру в прилеглій промисловій зоні".

Він також заявив, що туди вирушили лабораторії Росспоживнагляду та Державної установи "Природа", яка займається моніторингом забруднення навколишнього середовища, зокрема атмосферного повітря, при цьому не зазначивши, у чому полягає причина такої активності. Пізніше він повідомив про одного постраждалого, але без подробиць, і заявив, що було знищено 64 дрони, але не згадав про ракети, хоча в Тульській області оголошували саме ракетну небезпеку.

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Тим часом низка OSINT-каналів, зокрема ASTRA, проаналізувавши знімки та фотографії з Новомосковська, дійшли висновку, що відкрите горіння та дим від нього помічені на території промислового підприємства, яке може бути заводом мінерально-хімічного холдингу "ЄвроХім" — АТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" (НАК "Азот").

У Новомосковську горить завод НАК "Азот" Фото: Соцмережi У Новомосковську горить завод НАК "Азот" Фото: Соцмережi

На сайті підприємства зазначено, що Новомосковська акціонерна компанія "Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та обсягами виробленої продукції.

Підприємство виробляє мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, концентровану та азотну кислоту особливої чистоти, аргон, метанол. З 2002 року входить до складу холдингу НАК "Азот".

Два заводи "Єврохіма" (Невинномиський азотний завод і Новомосковський "Азот") відправили з 2022 по 2024 рік на завод імені Свердлова в Дзержинську в Нижньогородській області не менше 38 тисяч тонн оцтової кислоти та майже п’ять тисяч тонн азотної кислоти. Вони використовуються для виробництва октогену та гексогену, а ті, у свою чергу, — для артилерійських снарядів.

Нагадаємо, що "Фокус" писав про напад на завод у Новомосковську.

Раніше цей завод уже зазнав нападу в ніч на 14 червня. Тоді місцеві мешканці відкрито повідомляли про напад, але влада замовчувала його масштаби.