В РФ после атаки горит завод "Азот", связанный с производством взрывчатки: что известно

В российском Новомосковске после атаки загорелся химзавод "Азот", который, по данным украинской разведки, поставлял сырье предприятию по производству взрывчатки для нужд РФ.

Утром 28 октября в российском Новомосковске Тульской области местные жители сообщили о нападении на химическое предприятие "Азот". После предполагаемого удара на территории завода возник пожар, о чём свидетельствуют кадры, опубликованные мониторинговыми Telegram-каналами Exilenova+ и Supernova+.

В то же время на момент подготовки материала не удалось найти официального сообщения российских властей или независимого подтверждения, которое бы устанавливало масштабы пожара на "Азоте".

Впрочем, на фоне сообщений об атаке на химзавод "Азот" появились заявления о возможном выбросе аммиака. В сети ситуацию уже сравнивают с Чернобылем.

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В чем заключается важность химзавода "Азот" в России

Новомосковский химзавод "Азот" в Тульской области — одно из крупнейших химических предприятий России, входящее в холдинг "ЕвроХим" с 2002 года. Завод производит аммиак, азотную кислоту, аммиачную селитру, карбамид, метанол и другую химическую продукцию. Эти вещества используются в химической промышленности, производстве минеральных удобрений и других промышленных процессах.

В то же время отдельные виды продукции предприятия имеют значение для российского военно-промышленного комплекса, поскольку химическое сырье может использоваться при изготовлении взрывчатых веществ и боеприпасов. В частности, азотная кислота является важным компонентом в производстве взрывчатых веществ. По данным украинских источников, продукция "Азота" поставлялась на завод имени Свердлова в Дзержинске, который производит взрывчатые вещества. Поэтому работа новомосковского предприятия имеет значение не только для российской химической промышленности, но и для цепочек поставок сырья, связанных с производством военной продукции. В то же время пока нет подтверждений того, что во время атаки 28 октября были повреждены именно те производственные мощности, которые обеспечивают такие поставки.

Был ли завод "Азот" подвергнут атакам ранее?

Отметим, что Новомосковский химзавод "Азот" в Тульской области уже неоднократно становился целью атак беспилотников.

Например, один из последних инцидентов произошёл в ночь на 26 июня 2026 года. Тогда местные жители сообщали о взрывах, дыме в районе предприятия, необычном запахе аммиака и перебоях с электроснабжением. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтверждал повреждение промышленного объекта в Новомосковске и линии электропередач, хотя сначала не уточнил название завода.

Кроме того, в ночь на 14 июня беспилотники атаковали это же предприятие, после чего там вспыхнул пожар. Впоследствии спутниковые снимки подтвердили повреждения на территории завода "Азот" в Тульской области: было разрушено одно из производственных зданий, зафиксированы повреждения установок по производству аммиака и уничтожение резервуара на территории старого цеха разбавленной азотной кислоты.

А вот одна из первых подтвержденных атак произошла в ночь на 24 мая 2025 года. Тогда в результате удара на территории завода возник пожар, был поврежден газопровод, а трое человек получили ранения. Тогда же сообщалось об эвакуации жителей села Грицевское, расположенного неподалеку от предприятия. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявлял, что завод может быть связан с производством продукции для военно-промышленного комплекса РФ.

Ранее Фокус сообщал о том, как дроны атаковали морской порт в Махачкале. В городе прогремела серия взрывов и разразился пожар.

Впоследствии стало известно, что в российском Саратове беспилотники нанесли удар по крупному НПЗ. После серии взрывов в городе разразился сильный пожар в районе промышленной зоны.