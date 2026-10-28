У РФ після атаки палає завод "Азот", пов"язаний із виробництвом вибухівки: що відомо

У російському Новомосковську після атаки спалахнув хімзавод "Азот", який, за даними української розвідки, постачав сировину підприємству з виробництва вибухівки для потреб РФ.

Уранці 28 жовтня в російському Новомосковську Тульської області місцеві жителі повідомили про атаку на хімічне підприємство "Азот". Після ймовірного удару на території заводу виникла пожежа, про що свідчать кадри, оприлюднені моніторинговими Telegram-каналами Exilenova+ і Supernova+.

Водночас на момент підготовки матеріалу не вдалося знайти офіційного повідомлення російської влади або незалежного підтвердження, яке б встановлювало масштаби пожежі на "Азоті".

Втім, на тлі повідомлень про атаку на хімзавод "Азот" з’явилися заяви про можливий викид аміаку. У мережі ситуацію вже порівнюють із Чорнобилем.

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Чим важливий хімзавод "Азот" у Росії

Новомосковський хімзавод "Азот" у Тульській області — одне з найбільших хімічних підприємств Росії, яке входить до холдингу "ЄвроХім" із 2002 року. Завод виробляє аміак, азотну кислоту, аміачну селітру, карбамід, метанол та іншу хімічну продукцію. Ці речовини використовують у хімічній промисловості, виробництві мінеральних добрив та інших промислових процесах.

Водночас окремі види продукції підприємства мають значення для російського військово-промислового комплексу, оскільки хімічна сировина може використовуватися під час виготовлення вибухових речовин і боєприпасів. Зокрема, азотна кислота є важливим компонентом у виробництві вибухових речовин. За даними українських джерел, продукція "Азоту" постачалася на завод імені Свердлова в Дзержинську, який виробляє вибухові речовини. Тому робота новомосковського підприємства має значення не лише для російської хімічної промисловості, а й для ланцюгів постачання сировини, пов'язаних із виробництвом військової продукції. Водночас наразі немає підтверджень, що під час атаки 28 жовтня були пошкоджені саме ті виробничі потужності, які забезпечують такі постачання.

Чи атакували завод "Азот" раніше

Зазначимо, що Новомосковський хімзавод "Азот" у Тульській області вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників.

Наприклад, один з останніх інцидентів стався в ніч проти 26 червня 2026 року. Тоді місцеві жителі повідомляли про вибухи, дим у районі підприємства, незвичний запах аміаку та перебої з електропостачанням. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтверджував пошкодження промислового об'єкта в Новомосковську та лінії електропередач, хоча безпосередньо назву заводу спочатку не уточнював.

Крім того, у ніч проти 14 червня безпілотники атакували це ж підприємство, після чого там спалахнула пожежа. Згодом супутникові знімки підтвердили пошкодження на території заводу "Азот" у Тульській області: було зруйновано одну з виробничих будівель, зафіксовано пошкодження установок виробництва аміаку та знищення резервуара на території старого цеху розбавленої азотної кислоти.

А от одна з перших підтверджених атак відбулася в ніч проти 24 травня 2025 року. Тоді внаслідок удару на території заводу виникла пожежа, було пошкоджено газопровід, а троє людей дістали поранення. Тоді ж повідомлялося про евакуацію жителів села Грицівське, розташованого неподалік підприємства. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявляв, що завод може бути пов'язаний із виробництвом продукції для військово-промислового комплексу РФ.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони атакували морський порт у Махачкалі. У місті прогриміла серія вибухів та здійнялася пожежа.

Згодом стало відомо, що у російському Саратові безпілотники уразили великий НПЗ. Після серії вибухів у місті здійнялася сильна пожежа у районі промислової зони.