У Стерлітамаку атаковано та горить хімічне підприємство ВПК РФ (фото)

Дим піднімається над Башкирською содовою компанією (БСК). Це єдине в Росії підприємство, що виробляє унікальний компонент для бронематеріалів, яке вже було під атакою влітку.

Моніторингові канали повідомили про загрозу з боку дронів ще близько 5-ї ранку, а офіційно про атаку заявили через годину. В аеропорту Уфи ввели обмеження на прийом і виліт повітряних суден. При цьому місцеві жителі повідомляли про вибухи та щонайменше два "прильоти", пише ASTRA.

Їхній OSINT-аналітик встановив, що дим піднімається саме в районі БСК.

АТ "Башкирська содова компанія", що розташована у Стерлітамаку, — це один із найбільших хімічних комплексів Росії, який посідає перше місце в країні з виробництва кальцинованої та харчової соди. Компанія входить до складу великого хімічного холдингу АТ "Росхім", якому належить контрольний пакет акцій (57,43 %).

Видео дня

OSINT показав, що у Стерлітамаку піднімається дим Фото: ASTRA

Однак при цьому компанія також входить до закритого реєстру оборонних підприємств Мінпромторгу РФ, оскільки виробляє соляну кислоту та дихлоретан, які використовуються у виробництві вибухових речовин. А також БСК є єдиним російським виробником терефталоїлхлориду. Це надзвичайно важлива хімічна сполука, яка використовується для створення синтетичних балістичних ниток, високоміцних полімерів та арамідних матеріалів (аналогів кевлара). З нього виготовляють сучасні бронежилети, шоломи та елементи бронезахисту для військової техніки та авіації.

Націоналізація компанії у 2020–2021 роках та її подальша передача під контроль холдингу "Росхім" (пов’язаного зі структурами, наближеними до Кремля) пояснювалися саме необхідністю повернути державі контроль над активами, що мають критичне значення для національної оборони. Раніше БСК вже зазнав атаки 27 серпня.

Нагадаємо, в ніч на 24 жовтня в російському місті Тольятті Самарської області пролунала серія вибухів і спалахнула сильна пожежа. Повідомлялося, що дрони атакували завод "Тольяттикаучук", продукція якого використовується, зокрема, у шинній промисловості та при виробництві ракетного палива.

А 28 листопада було здійснено напад на завод у Тульській області. Йдеться про НАК "Азот" у Новомосковську.