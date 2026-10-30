Виготовляє консерви для армії РФ: дрони уразили велике підприємство у Брянській області (фото, відео)

У ніч на 30 жовтня Брянську область атакували ударні безпілотники. Після атаки у місті Стародуб здійнялася масштабна пожежа.

Дрони, ймовірно, цієї ночі уразили велике підприємство "Консервсушпрод", яке виготовляє зокрема консерви для російської армії. Про це повідомив OSINT-канал ASTRA з посиланням на дані очевидців з місця подій.

На фото і відео, які поширили очевидці, видно, як на місці удару спалахнула масштабна пожежа. Водночас аналітики наголошують, що офіційних повідомлень про атаку від влади цієї ночі не надходило, тож інформація щодо удару по заводу "Консервсушпрод" потребує підтвердження.

Кадри наслідків нічної атаки дронів на Стародуб Брянської області РФ

За даними російських моніторингових каналів, перед цим після опівночі у Брянській області оголосили повітряну тривогу. Російські пабліки писали про рух невідомих дронів у небі.

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Варто зауважити, що завод "Консервсушпрод" вже атакували дрони у 2023 та 2025 роках, що офіційно підтверджувала місцева влада. Тоді після атаки горіло одне з виробничих приміщень.

Що відомо про завод "Консервсушпрод"

"Консервсушпрод" — підприємство у Стародубі, яке виготовляє м'ясні, овочеві та м'ясо-рослинні консерси, молочну продукцію, сири та інші продукти. Також завод випускає комплексні раціони харчування, відомі у РФ під назвами "Бизнес Повар" і "Обеду час".

Завод відомий також як постійний постачальник продукції на замовлення Міністерства оборони Росії, а також інших силових структур. За масштабами виробництва підприємство належить до великих у своїй галузі. Щорічно завод переробляє тисячі тонн сировини.

Нагадаємо, 29 жовтня у мережі повідомили, що внаслідок атаки росіяни могли втратити два винищувачі Су-34 на аеродромі у Волгоградській області.

Також 29 жовтня дрони уразили Башкирську содову компанію у російському Стерлітамаку, яка єдиною в РФ виробляє унікальний компонтент для бронематеріалів.