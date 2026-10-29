Россия могла потерять два истребителя Су-34 на аэродроме в Волгоградской области

На военном аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ, по предварительным данным, уничтожены два истребителя Су-34. Также сообщается о гибели двух военнослужащих и ранении ещё двух.

Об ударе 29 октября 2026 года сообщил журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко, приложив спутниковый снимок.

По его данным, подвергся атаке военный аэродром "Мариновка", расположенный в населённом пункте Октябрьский.

Спутниковый снимок аэродрома Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Утверждается, что в результате удара были уничтожены два самолета Су-34. Аэродром используется 11-м смешанным авиационным полком.

По информации анонимного российского канала, двое военнослужащих полка погибли, ещё двое получили ранения. В то же время информация о потере самолётов требует проверки.

Аэродром "Мариновка" в Волгоградской области России используется для базирования военной авиации, в частности самолетов Су-34, Су-24М и разведывательных Су-24МР. По данным украинского военного портала "Милитарный", на аэродроме базируется 11-й смешанный авиационный полк, сформированный в 2015 году. В его составе имеются разведывательная и бомбардировочная авиационные эскадрильи.

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По данным американского аналитического центра CNA, полк обеспечивает разведывательную поддержку авиационной дивизии и высшему командованию.

Напомним, 15 октября украинские военные атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Первые сообщения о взрывах в районе аэродрома появились в Telegram-канале Exilenova+. Местные власти объявили ракетную тревогу, а в пабликах сообщали о возможном применении украинских крылатых ракет "Фламинго".

Командование ВМС ВСУ подтвердило нанесение удара по аэродрому. По его данным, были уничтожены шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые Россия использует для нанесения ударов по позициям Сил обороны и прифронтовым городам.

Позже анализ спутниковых снимков дал аналитикам основания утверждать, что в результате атаки были уничтожены как минимум четыре самолета. Российские военные блогеры, со своей стороны, опровергали эти сообщения.