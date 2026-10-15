Не менее 4 бортов: в сети показали последствия удара по аэродрому "Борисоглебск" (фото)

Ночью 15 октября с помощью берегового ракетного комплекса "Нептун" Военно-морские силы Украины поразили военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.

За два дня до удара на месте, куда прилетели украинские ракеты, фиксировали шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34М, которыми враг обстреливает прифронтовые регионы.

13 октября на аэродроме зафиксировали шесть бортов Фото: Exilenova+

После того, как ВМС ВСУ подтвердили удар, аналитики OSINT-сообщества AviVector показали первый спутниковый снимок с последствиями.

Фото: Соцсети

На кадре видно, что поражены стоянки истребителей-бомбардировщиков, а также угадываются обломки самолетов.

Украинские военные говорили о поражении шести бортов. Анонимный мониторинговый канал Exilenova+, проанализировав кадр, отмечает, что, вероятно, четыре борта уничтожены полностью, а еще два существенно повреждены.

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В свою очередь Z-блогеры активно опровергают эту информацию, уверяя, что сообщения о пораженных Су-34 — фейк.

"Борисоглебск" — это военный аэродром в Воронежской области, где, кроме Су-34М, которые обстреливают Украину кассетными боеприпасами и управляемыми авиабомбами, также базируются самолеты Су-35С и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130 и штурмовики Су-25.

О том, что на аэродром осуществлена атака, стало известно сегодня утром. В сети появились кадры горящего объекта. Изначально сообщалось, что туда полетели ракеты "Фламинго", но позже ВМС ВСУ сообщили о "Нептунах".

Напомним, в начале октября в Воронежской области Су-35 во время охоты на украинские дроны мог случайно уничтожить собственный вертолет Ми-8 вместе с экипажем.

Также сообщалось, что произошла авария военного самолета в Амурской области, в результате которой погибли шесть человек. Самолет разбился ночью недалеко от села Красноярово, а российские источники называли предварительной причиной катастрофы взрыв топлива на борту.