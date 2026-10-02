Новые подробности катастрофы Ми-8 в РФ: оккупанты перепутали свой вертолет с дроном, — соцсети

Российская авиация в Воронежской области вновь отличилась "дружественным огнем", когда истребитель Су-35 во время охоты на украинские дроны мог случайно уничтожить собственный вертолёт Ми-8 вместе с экипажем.

В Воронежской области России 1 октября разбился военный вертолёт Ми-8, в результате чего погибли трое членов экипажа. Сначала российские источники сообщали лишь о падении вертолета, однако впоследствии появилась информация, что его мог по ошибке сбить собственный истребитель Су-35 во время отражения атаки украинских беспилотников. Данная информация распространяется российскими военными пабликами, однако официально Минобороны РФ об этом не сообщало.

Первые сообщения о крушении Ми-8 появились в четверг, 1 октября, однако тогда российская сторона скрывала подробности авиакатастрофы. Сообщалось лишь, что катастрофа произошла в Аннинском районе Воронежской области. Вертолёт упал в поле примерно в 80 километрах от Воронежа. На борту находились трое военных — пилот, штурман и бортовой наводчик. Все они погибли.

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А уже в пятницу, 2 октября, российские Telegram-каналы, связанные с военной авиацией, начали писать, что российский истребитель Су-35 мог открыть огонь по собственному Ми-8, ошибочно приняв его за украинский беспилотник.

В частности, автор российского Telegram-канала Fighterbomber, специализирующегося на темах военной авиации РФ, написал, что причина авиакатастрофы якобы "классическая" и связана не с техническими возможностями современной авиации, а с человеческим фактором.

"Вчера мы потеряли ещё один Ми-8 вместе с экипажем. Причину я называть не буду. Причина классическая, которую человечество вряд ли когда-нибудь преодолеет, несмотря на ИИ, роботов, нейросети, "свои-чужие" и другие чудеса науки и техники. Которые все склоняются перед их величествами — дебилами. Земля — небесным погибшим воинам", — написал Fighterbomber.

Таким образом, автор публикации не подтвердил, что вертолёт был сбит российским истребителем или средствами ПВО, но намекнул на причину, которую связывает с человеческим фактором.

Fighterbomber сообщил о потере российского Ми-8 Фото: Скриншот

А вот украинский Telegram-канал Exilenova+, ссылаясь на вражеские ресурсы, сообщил, что россияне выводили вертолёт с площадки в сторону, откуда летели ударные дроны Сил обороны. Однако вражескому Ми-8 сбежать не удалось: борт сбил истребитель Су-35 российской противовоздушной обороны, приняв его за украинский беспилотник.

Пост о том, что российский Су-35 мог сбить собственный Ми-8 в Воронежской области Фото: Скриншот

В то же время важно отметить, что российское Минобороны официально не подтвердило эту версию.

Что происходило в небе над Воронежской областью

Атака беспилотников на регион действительно произошла в ночь на 2 октября. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что вечером 1 октября и ночью 2 октября российская ПВО якобы обнаружила и уничтожила 62 беспилотника над двумя городскими округами и шестью районами области. По его словам, предварительно пострадавших и разрушений не было.

Именно на фоне этой атаки появилась версия о возможном поражении российского Ми-8 собственным истребителем.

Что известно о случаях "дружественного огня" в РФ

Крушение российского вертолета Ми-8 в Воронежской области стало не первым случаем, когда российские войска могли поразить собственную авиацию. Подобные инциденты фиксировались и ранее, в частности после украинских ударов по российским военным объектам и оккупированному Крыму.

Например, в апреле 2024 года британская военная разведка сообщала о вероятном сбивании российского Су-27 собственными средствами ПВО над оккупированным Крымом. По данным британской стороны, после украинских ударов по Севастополю и Черноморскому флоту 24 марта российские средства ПВО в регионе могли перейти в состояние повышенной готовности. Из-за этого они, вероятно, действовали в условиях повышенной напряжённости.

Британская разведка тогда предполагала, что такие случаи могут быть связаны с недостаточной осведомленностью о ситуации и координацией между различными подразделениями российских войск. В то же время она не утверждала, что каждый подобный инцидент имеет одну и ту же причину.

Подобные сообщения появлялись и в отношении других российских самолетов. Например, в январе 2024 года российские военные блогеры высказывали предположение, что Ил-22 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50 могли пострадать от собственного огня, однако эти утверждения не были официально подтверждены российскими властями.

Напомним, в России сообщалось об аварии военного самолета в Амурской области, в результате которой погибли шесть человек. Самолет разбился ночью недалеко от села Красноярово, а российские источники называли предварительной причиной катастрофы взрыв топлива на борту.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как в результате катастрофы турецкого самолета C-130 в Грузии погибли военные. Самолет разбился в 5 км от государственной границы с Азербайджаном.