В катастрофе турецкого самолета C-130 в Грузии погибли военные: появились новые детали

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах катастрофы турецкого военного самолета у грузино-азербайджанской границы. Сейчас продолжаются поисковые работы.

В первом заявлении о падении турецкого грузового самолета C-130 Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что самолет разбился в 5 км от государственной границы, пишет грузинское медиа TV Pirveli. Катастрофа произошла в Сигнахском муниципалитете.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих при падении турецкого самолета, впрочем, не уточнил количество жертв.

Правоохранители расследуют нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, что привело к потере человеческих жизней.

На опубликованных кадрах падения можно заметить, что у самолета, вероятно, оторвался хвост. Борт падал, вращаясь по спирали и оставляя после себя белый дымовой след.

Відео дня

На авиакатастрофу отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что на месте катастрофы продолжаются поисковые работы в сотрудничестве с местными органами власти.

"Мы глубоко скорбим по поводу того, что наш военный самолет C-130, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение вблизи границы между Грузией и Азербайджаном", — сказал Эрдоган.

Минобороны Турции подтвердило, что турецкий военный самолет C-130 упал на территории Грузии. Сообщалось, что борт TUAF543 под номером вылетел из азербайджанского города Гянджа и исчез вскоре после взлета.

Напомним, 4 ноября в США недалеко от аэропорта разбился транспортный самолет UPS MD-11. В результате аварии по меньшей мере 3 человека погибли и 11 получили ранения.