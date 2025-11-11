В катастрофі турецького літака C-130 в Грузії загинули військові: з'явилися нові деталі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про жертви катастрофи турецького військового літака біля грузинсько-азербайджанського кордону. Наразі тривають пошукові роботи.

У першій заяві про падіння турецького вантажного літака C-130 Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що літак розбився за 5 км від державного кордону, пише грузинське медіа TV Pirveli. Катастрофа сталася в Сігнахському муніципалітеті.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив співчуття щодо загибелі військовослужбовців під час падіння турецького літака, втім не уточнив кількість жертв.

Правоохоронці розслідують порушення правил безпеки або експлуатації повітряного транспорту, що призвело до втрати людських життів.

На опублікованих кадрах падіння можна помітити, що у літака, ймовірно, відірвався хвіст. Борт падав, обертаючись спірально та залишаючи по собі білий димовий слід.

На авіакатастрофу відреагував президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Він зазначив, що на місці катастрофи тривають пошукові роботи у співпраці з місцевими органами влади.

"Ми глибоко сумуємо з приводу того, що наш військовий літак C-130, який прямував з Азербайджану, зазнав аварії поблизу кордону між Грузією та Азербайджаном", — сказав Ердоган.

Міноборони Туреччини підтвердило, що турецький військовий літак C-130 впав на території Грузії. Повідомлялося, що борт TUAF543 під номером вилетів з Азербайджанського міста Гянджа і зник незабаром після зльоту.

Нагадаємо, 4 листопада в США неподалік аеропорту розбився транспортний літак UPS MD-11. В результаті аварії щонайменше 3 людини загинули та 11 дістали поранення.