На кордоні Грузії та Азербайджану впав турецький військовий літак (відео)

Літак виявився турецьким. Пілот встиг катапультуватися.

Міноборони Туреччини підтвердило катастрофу військово-транспортного літака C-130, що вилетів з Азербайджану, повідомляє азербайджанське видання Minval.

Турецький транспортний літак впав у Грузії

Літак розбився на території Грузії. Пошуково-рятувальні роботи ведуться спільно з грузинською владою.

Поки що про причини падіння літака нічого невідомо.

Зазначається, що C-130, який вилетів із міста Гянджа в Азербайджані, з бортовим номером TUAF543 зник із радарів над повітряним простором Грузії незабаром після зльоту.

Великий транспортний літак розбився в Грузії

Вебсайти відстеження польотів показують, що сигнал літака було втрачено незабаром після зльоту, тоді як деякі відеозаписи, поширені в соціальних мережах, показують момент падіння літака в грузинському регіоні Руставі.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що офіційної інформації про екіпаж і персонал літака поки не надходило, причини авіакатастрофи — невідомі.

