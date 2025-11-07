У РФ вертоліт звалився на житловий будинок: багато постраждалих (відео)

Інцидент стався в Дагестані. Повідомляють, що на борту було семеро людей, троє з них згоріли живцем.

Вертоліт із туристами розбився в Дагестані в районі селища Ачі-Су. Чотири людини загинули, загалом на борту Ка-226 було семеро осіб. За даними місцевого МОЗ, вони — туристи. Гелікоптер упав на житловий будинок — всередині не було людей, повідомляє ТАСС.

Вертоліт звалився на житловий будинок у Дагестані

Багатоцільовий гелікоптер Ка-226 місцевого АТ "Концерн КЕМЗ" прямував із Кізляра до Ізербаша, на ходу задимівся і близько 14:40 звалився на житловий будинок. Чотири пасажири загинули на місці. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вони "згоріли живцем", троє зуміли вибратися — їх госпіталізували.

Вертоліт задимівся в повітрі над селищем Ачі-Су. За правилами, екіпаж мав негайно почати гасити пожежу і піти на посадку на найближчий аеродром у Махачкалу.

Відео дня

Місцеві жителі бачили, як борт кружляв у небі і шукав місце, щоб приземлитися.

За попередньою інформацією, туристи літали до Сулакського каньйону та гірських районів. Вертоліт прямував до Ізбербаша і впав біля бази відпочинку "Сонячний берег".

На кадрах з місця аварії видно клуби чорного диму

Причини аварії поки що невідомі.

Вертоліт Ка-226 — це модифікація Ка-26. Вертоліт призначений для перевезення невеликої кількості пасажирів або вантажів до 1,3 т. Екіпаж: 1-2 людини. Кількість пасажирів: 4-7. Виробляється в РФ з 1997 року, спочатку оснащувався двигунами Rolls-Royce.

Вертоліт Ка-226 Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше в американському штаті Кентуккі впав і загорівся вантажний літак. Загинули люди. На борту літака перебувало понад 38 000 галонів (143 845 літрів) авіапалива. Трагедія, що сталася біля аеропорту імені Мохаммеда Алі, була зафіксована на численні камери.

Фокус також писав про те, як у Лондоні вибухнув пасажирський бізнес-джет.