В РФ вертолет рухнул на жилой дом: много пострадавших (видео)

Инцидент произошел в Дагестане. Сообщается, что на борту было семь человек, трое из них сгорели заживо.

Вертолет с туристами разбился в Дагестане в районе поселка Ачи-Су. Четыре человека погибли, всего на борту Ка-226 было семь человек. По данным местного Минздрава, они — туристы. Вертолет рухнул на жилой дом — внутри не было людей, сообщает ТАСС.

Вертолет рухнул на жилой дом в Дагестане

Многоцелевой вертолет Ка-226 местного АО "Концерн КЭМЗ" направлялся из Кизляра в Изербаш, на ходу задымился и около 14:40 рухнул на жилой дом. Четыре пассажира погибли на месте. Местные СМИ сообщают, что они "сгорели заживо", трое сумели выбраться — их госпитализировали.

Вертолет задымился в воздухе над посёлком Ачи-Су. По правилам, экипаж должен был немедленно начать тушить пожар и уйти на посадку на ближайший аэродром в Махачкалу.

Местные жители видели, как борт кружил в небе и искал место чтобы приземлиться.

По предварительной информации, туристы летали к Сулакскому каньону и горным районам. Вертолет направлялся в Избербаш и упал возле базы отдыха "Солнечный берег".

На кадрах с места крушения видно клубы черного дыма

Причины крушения пока неизвестны.

Вертолет Ка-226 — это модификация Ка-26. Вертолет предназначен для перевозки небольшого числа пассажиров или грузов до 1,3 т. Экипаж: 1-2 человека. Число пассажиров: 4-7. Производится в РФ с 1997 года, изначально оснащался двигателями Rolls-Royce.

Вертолет Ка-226 Фото: скриншот

