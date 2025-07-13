Превратился в огненный шар: в Лондоне взорвался пассажирский бизнес-джет (видео)

Днем 13 июля в Лондоне возле аэропорта "Саутенд" разбился бизнес-джет. Самолет взорвался в воздухе, а обломки упали неподалеку от взлетной полосы и инфраструктурных сооружений.

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Авиакатастрофа произошла около 16 часов (по времени Лондона), написало медиа The Independent. Самолет разбился через несколько минут после взлета. Наблюдатели видели, как судно спокойно летело, а затем взорвалось по неизвестным причинам.

На место событий прибыли правоохранители и спасатели. Полиция сообщила, что трагический инцидент произошел с 12-метровым пассажирским самолетом Beech B200, который направлялся в Лелистад в Нидерландах.

Авиакатастрофа в Лондоне — детали

Между тем OSINT-аналитики с ником Jappers69 в соцсети X уточнил, что речь идет о самолете PH-ZAZ, Beech B200 Super King Air компании Zeus Aviation (по другим данным EasyJet). В заметке приводится скриншот траектории воздушного судна, созданную на основе данных портала Flightradar24. Видим, как экипаж вырулил с места стоянки на взлетную полосу, доехал до старта, развернулся, разогнался, добрался до конца взлетной полосы, взлетел, а затем его маршрут оборвался.

Как указано на портале globalair, у Beech B200 Super King Air экипаж состоит из двух человек, количество пассажиров — от шести до 13 (в зависимости от модели и конфигурации).

Тем временем полиция Эссекса на странице Facebook написала, что прибыла на место трагических событий и начала расследование. Людей попросили не подходить к обломкам. Кроме того, решили эвакуировать гольф-клуб "Рочфорд сотня" и регби клуб "Вестклиф". Последнее обновление о ситуации появилось около 19 часов: не было данных о жертвах и причинах инцидента.

Отметим, Фокус писал о падении самолета в Индии, которое произошло в 12 июня 2025 года. Самолет вылетел из аэропорта Нью-Дели, но по неизвестным причинам вдруг свернул с маршрута и упал на общежитие местной больницы. В результате авиакатастрофы погибло почти 300 человек. Один человек спасся: мужчина пришел в себя на сиденье возле одного из выходов в окружении мертвых пассажиров.

Впоследствии появилась информация от мужчины, который был пассажиром этого же самолета несколькими часами ранее. По его словам, в салоне "ничего не работало": ни кондиционер, ни экран, ни наушники. Мужчина опубликовал видео, снятое в салоне после посадки: оно наглядно демонстрирует поломки и то, как люди страдали от жары.

Напоминаем, медиа Daily Mail рассказало, на каком месте сидел пассажир, который спасся после авиакатастрофы в Индии.