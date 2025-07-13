Перетворився на вогняну кулю: у Лондоні вибухнув пасажирський бізнес-джет (відео)

Вдень 13 липня у Лондоні біля аеропорту "Саутенд" розбився бізнес-джет. Літак вибухнув у повітрі, а уламки упали неподалік від злітної смуги та інфраструктурних споруд.

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Авіакатастрофа сталась близько 16 год (за часом Лондона), написало медіа The Independent. Літак розбився через кілька хвилин після зльоту. Спостерігачі бачили, як судно спокійно летіло, а потім вибухнуло з невідомих причин.

На місце подій прибули правоохоронці та рятувальники. Поліція повідомила, що трагічний інцидент стався з 12-метровим пасажирським літаком Beech B200, який прямував до Лелістада в Нідерландах.

Авіакатастрофа у Лондоні — деталі

Тим часом OSINT-аналітики з ніком Jappers69 у соцмережі X уточнив, що ідеться про літак PH-ZAZ, Beech B200 Super King Air компанії Zeus Aviation (за іншими даними EasyJet). У дописі наводиться скриншот траєкторії повітряного судна, створену на основі даних порталу Flightradar24. Бачимо, як екіпаж вирулив з місця стоянки на злітну смугу, доїхав до старту, розвернувся, розігнався, дістався до кінця злітної смуги, злетів, а потім його маршрут обірвався.

Як вказано на порталі globalair, у Beech B200 Super King Air екіпаж складається з двох осіб, кількість пасажирів — від шести до 13 (залежно від моделі та конфігурації).

Тим часом поліція Ессексу на сторінці Facebook написала, що прибула на місце трагічних подій та почала розслідування. Людей попросили не підходити до уламків. Крім того, вирішили евакуювати гольф-клуб "Рочфорд сотня" та регбі клуб "Весткліф". Останнє оновлення про ситуацію з'явилось близько 19 год: не було даних про жертв та причини інциденту.

Зазначимо, Фокус писав про падіння літака в Індії, яке сталось у 12 червня 2025 року. Літак вилетів з аеропорту Нью-Делі, але з не невідомих причин раптом звернув з маршруту та упав на гуртожиток місцевої лікарні. Внаслідок авіакатастрофи загинуло майже 300 людей. Одна людина врятувалась: чоловік отямився на сидінні біля одного з виходів в оточенні мертвих пасажирів.

Згодом з'явилась інформація від чоловіка, який був пасажиром цього ж літака кількома годинами раніше. З його слів, у салоні "нічого не працювало": ні кондиціонер, ні екран, ні навушники. Чоловік опублікував відео, зняте в салоні після посадки: він наочно демонструє поломки і те, як люди потерпали від спеки.

Нагадуємо, медіа Daily Mail розповіло, на якому місці сидів пасажир, який врятувався після авіакатастрофи в Індії.