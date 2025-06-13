"Нічого не працювало": пасажир Air India показав кадри з попереднього рейсу AI-171 (відео)

Чоловік, який летів попереднім рейсом Air India, розповів про проблеми в літаку, від яких потерпали усі пасажири. На відео, знятому у салоні лайнера, бачимо людей, які безперервно обмахуються газетами та журналами, оскільки протягом польоту не працював кондиціонер.

Related video

Опівдні 12 червня користувач соцмережі X з ніком Akash Vatsa (Акаш Ватса) опублікував серію фото та відео з рейсу AI-171, який того ранку розбився в Ахмедабаді в Індії. Чоловік скаржився на негаразди, від яких потерпали дві сотні пасажирів, які разом з ним прилетіли з Нью-Делі, розповіло медіа Mirror.

Акаш Ватса написав, що прилетів літаком Air India з Нью-Делі до Ахмедабада за дві години до авіакатастрофи. Під час польоту він та інші люди в салоні страждали від спеки, оскільки не працював кондиціонер. На відео бачимо, як люди обмахувались газетами й тягнулись руками до отворів, з яких мало б іти свіже повітря, але його не було. Крім кондиціонера, не працював екран, телевізор, пульт керування, зауважив пасажир. Він описав "моторошну ситуацію" і попросив представників авіакомпанії написати йому.

"Помітив незвичайні речі в цьому місці. Зняв відео для твіттер. Air India, я хотів би надати більше деталей. Будь ласка, зв'яжіться зі мною", — написав чоловік.

Люди у коментарях не повірили, що Акаш Ватса дійсно був на літаку, який розбився у наступному рейсі. Як доказ, він опублікував посадковий талон з усіма необхідними даними.

Авіакатастрофа в Індії - посадковий талон пасажира попереднього рейсу Фото: X (Twitter)

Тим часом медіа описало хронологію подій. Вказується, що рейс Акаш Ватса прибув до Ахмедабада об 11:16 (за місцевим часом). Наступний рейс, який закінчився катастрофою, почався о 13:38. При цьому допис пасажира з'явився о 13:50. Також з'ясувалось, що рейс AI-171 на Boeing 787-8 Dreamliner скасовували в грудні 2024 року. Причина — через "серйозну технічну проблему", повідомило індійське медіа Mathrubhumi News. При цьому ішлося про "порушення технічного обслуговування та процедур безпеки польотів", але згодом дозвіл все ж відновили, ідеться у статті.

На сторінках Air India поки що не відшукалось реакції на допис пасажира. О 17:40 13 червня з'явилась заява генерального директора компанії Кемпбелла Вілсона. Він висловив слова скорботи та співчуття родинам загиблих пасажирів. З його слів, кожній родині загиблого, а також пораненим студентам медуніверситету, виплатять 85 тис. фунтів стерлінгів. Вілсон сказав, що почали розслідувати причини катастрофи, але висновків ще немає.

Авіакатастрофа в Індії — деталі

Зазначимо, зранку 12 червня стало відомо про авіакатастрофу в Індії рейсу Air India AI171 до Гатвіка (Велика Британія). Літак вилетів з аеропорту, пролетів кілька сотень метрів і упав, врізавшись в гуртожиток медичного інституту. Внаслідок авіакатастрофи загинув 241 пасажир. 242 пасажир — врятувався: єдиний з усіх, хто був на борту. Фокус писав про щасливий збір обставин, який врятував життя цій людині.

Нагадуємо, 13 червня Daile Mail проаналізувало ситуацію з рейсом Air India AI171 та пояснило, що саме врятувало єдиного вцілілого пасажира.