Біля вікна і запасного виходу: де сидів єдиний, хто вижив на рейсі Air India (відео)

Рамеш Вішвашкумар, громадянин Великої Британії, дивом вижив під час авіакатастрофи літака Air India, що прямував з Ахмадабада до Лондона. Його брат загинув, як і решта 240 людей, що були на борту.

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Якраз у той момент, коли комісар поліції Ахмадабада оголосив, що тих, хто вижив після аварії Boeing 787 Dreamliner, немає, з'явилася нова інформація, яка вказує на те, що пасажир із місця 11A, Рамеш Вішвашкумар, уцілів, пише India Today.

Рамеш Вішвашкумар дивом вижив в авіакатастрофі

Журналісти уточнюють, що місце 11A в літаках Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India розташоване в першому ряду салону економ-класу. Місце біля вікна розташоване праворуч у літаку і на два ряди попереду крил літака. Судячи зі схеми, воно розташоване біля запасного виходу.

Рамеш Вішвашкумар сидів біля вікна і запасного виходу Фото: India Today

Вішвашкумар, громадянин Великої Британії, який проживає в Лондоні з дружиною і дітьми, прибув до Індії кілька днів тому, щоб провідати свою сім'ю, і повертався до Великої Британії разом зі своїм братом Аджаєм Кумаром Рамешем. Через тридцять секунд після зльоту пролунав гучний шум, а потім літак впав. Вішвашкумар сказав журналістам, що все сталося дуже швидко.

Рамеш Вішвашкумар — єдиний, хто вижив в авіакатастрофі Фото: India Today

Він сказав, що коли розплющив очі, то побачив, що навколо лежать тіла, тож він просто встав і побіг геть. Його зупинили на вулиці перехожі і довели до швидкої допомоги. Поліція виявила його вже в лікарні.

Авіакатастрофа в Індії: що відомо

Це перший великий інцидент із літаком Boeing 787 Dreamliner з моменту його введення в експлуатацію в 2011 році, в експлуатації перебуває понад 1175 літаків Dreamliner, які здійснюють 2100 рейсів щодня. Літак авіакомпанії Air India, прямував до лондонського аеропорту Гатвік і розбився практично одразу після зльоту, впавши на густонаселений район Ахмадабада. Він врізався в гуртожиток місцевого медичного коледжу, тож жертв може бути набагато більше, ніж повідомляється зараз. Уже відомо про трьох загиблих студентів-медиків, ще 45 потрапили до лікарні з травмами.

Авіакатастрофа в Індії

На борту було 242 людини, включно з пілотами і бортпровідниками.

Air India купив індійський конгломерат Tata Group 2022 року, і це привітали, як "повернення додому", адже спочатку авіакомпанію заснував JRD Tata 1932 року, а потім націоналізували 1953 року.

До покупки Air India вважалася обтяженою боргами авіакомпанією з проблемами, літаки якої часто потрапляли в аварії. З моменту придбання Air India 2022 року авіакомпанія зазнала значних змін і модернізації, прагнучи задовольнити попит зростаючого середнього класу Індії.

Нагадаємо, раніше в Air India підтвердили, що на борту перебували 242 людини. І повідомили громадяни яких країн були на борту. Українців на борту не було.

Раніше Фокус писав, що Boeing 787 Dreamliner вилетів з міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Пателя і був заправлений великою кількістю палива перед тривалим рейсом. Після падіння літак вибухнув, а палаюче паливо підпалило будинки навколо.