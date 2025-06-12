У окна и запасного выхода: где сидел единственный выживший на рейсе Air India (видео)

Рамеш Вишвашкумар, гражданин Великобритании, чудом выжил во время авиакатастрофы самолета Air India, который следовал из Ахмадабада в Лондон. Его брат погиб, как и остальные 240 людей, что были на борту.

Related video

Как раз в тот момент, когда комиссар полиции Ахмадабада объявил, что выживших после крушения Boeing 787 Dreamliner нет, появилась новая информация, указывающая на то, что пассажир с места 11A, Рамеш Вишвашкумар, уцелел, пишет India Today.

Рамеш Вишвашкумар чудом выжив в авиакатастрофе

Журналисты уточняют, что место 11A в самолетах Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India находится в первом ряду салона эконом-класса. Место у окна находится справа в самолете и на два ряда впереди крыльев самолета. Судя по схеме, оно находится у запасного выхода.

Рамеш Вишвашкумар сидел у окна и запасного выхода Фото: India Today

Вишвашкумар, гражданин Великобритании, проживающий в Лондоне с женой и детьми, прибыл в Индии несколько дней назад, чтобы навестить свою семью, и возвращался в Великобританию вместе со своим братом Аджаем Кумаром Рамешем. Через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет рухнул. Вишвашкумар сказал журналистам, что все произошло очень быстро.

Рамеш Вишвашкумар - единственный выживший в авиакатастрофе Фото: India Today

Он сказал, что когда открыл глаза, то увидел, что вокруг лежат тела, так что он просто встал и побежал прочь. Его остановили на улице прохожие и довели до скорой помощи. Полиция обнаружила его уже в больнице.

Авиакатастрофа в Индии: что известно

Это первый крупный инцидент с самолетом Boeing 787 Dreamliner с момента его введения в эксплуатацию в 2011 году, в эксплуатации находится более 1175 самолетов Dreamliner, которые совершают 2100 рейсов ежедневно. Самолет авиакомпании Air India, направлялся в лондонский аэропорт Гатвик и разбился практически сразу после взлета, упав на густонаселенный район Ахмадабада. Он врезался в общежитие местного медицинского колледжа, так что жертв может быть гораздо больше, чем сообщается сейчас. Уже известно о трех погибших студентах-медиках, еще 45 попали в больницу с травмами.

Авиакатастрофа в Индии

На борту было 242 человека, включая пилотов и бортпроводников.

Air India была куплена индийским конгломератом Tata Group в 2022 году и это приветствовалось, как "возвращение домой", так как изначально авиакомпания была основана JRD Tata в 1932 году, а затем национализирована в 1953 году.

До покупки Air India считалась обремененной долгами авиакомпанией с проблемами, самолеты которой часто попадали в аварии. С момента приобретения Air India в 2022 году авиакомпания претерпела значительные изменения и модернизацию, стремясь удовлетворить спрос растущего среднего класса Индии.

Напомним, ранее в Air India подтвердили, что на борту находились 242 человека. И сообщили граждане каких стран были на борту. Украинцев на борту не было.

Ранее Фокус писал, что Boeing 787 Dreamliner вылетел из международного аэропорта имени Сардар Валлаббхай Пателя и был заправлен большим количеством топлива перед длительным рейсом. После падения самолет взорвался, а горящее топливо подожгло дома вокруг.